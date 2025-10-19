La Lombardia è dei giovani: 80 mila euro per due progetti nel lecchese

“Anteo” e “Tra lago e valli, dal radicamento al protagonismo” s’aggiudicano 40.000 a testa

“Investire sui giovani significa costruire il futuro della nostra comunità”

LECCO – Regione Lombardia continua a investire sul futuro delle nuove generazioni. Con il bando “La Lombardia è dei Giovani 2025”, sono stati ammessi e finanziati 34 progetti in tutte le province lombarde, rivolti a sostenere i giovani under 35 nella costruzione del proprio progetto di vita personale e professionale, attraverso il potenziamento dei servizi, delle opportunità e dei luoghi di aggregazione presenti sul territorio.

I progetti approvati e finanziati nel lecchese sono:

ANTEO – “Crescere attraverso le sfide” – finanziamento di 40.000 euro;

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – “Tra Lago e Valli, dal radicamento al protagonismo” – finanziamento di 40.000 euro.

“Anteo – Crescere attraverso le sfide” è un progetto educativo e territoriale rivolto a giovani tra i 15 e i 27 anni, promosso dall’Ambito Territoriale di Lecco. Ispirato alla figura mitologica di Anteo, che trae forza dal contatto con la terra, il progetto sostiene i giovani nella costruzione del proprio percorso di crescita personale e professionale attraverso spazi educativi radicati sul territorio, laboratori esperienziali, attività culturali e sociali, percorsi individualizzati e opportunità di protagonismo giovanile.

L’iniziativa, inoltre, mira a contrastare fragilità, dispersione scolastica ed esclusione educativa, con particolare attenzione alle aree interne e ai territori più fragili, valorizzando la collaborazione tra servizi socio-educativi, scuole, enti del privato sociale e realtà locali.

“Tra Lago e Valli, dal radicamento al protagonismo” è invece un progetto promosso dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, in partenariato con numerosi enti locali, scuole, associazioni e cooperative sociali, tra cui i Comuni di Barzio, Casargo, Mandello del Lario, Cremeno e Colico, l’Istituto d’Istruzione Superiore Marco Polo, l’Agenzia Provinciale per le Attività Formative (APAF), l’associazione Asnin de Cortabi O.D.V., Stella Alpina ASD e il Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale.

Il bando “La Lombardia è dei giovani”, promosso da Regione e rivolto a Comuni singoli o associati, Unioni di Comuni, Comunità montane e Aziende speciali/Consorzi lombardi capofila di Ambito territoriale, mira dunque a sostenere i giovani nella costruzione del proprio percorso di crescita personale, formativa e professionale.

L’iniziativa persegue due importanti obiettivi strategici. Il primo è quello di potenziare i servizi e le opportunità offerte, in particolare attraverso la rete degli Informagiovani, al fine di accompagnare i giovani nella costruzione del proprio progetto di vita e nel percorso di inserimento nel mondo del lavoro. Il secondo è quello di promuovere modelli innovativi di servizi e spazi dedicati ai giovani. In particolare nei territori dove tali presidi sono ancora carenti, come le aree interne e montane.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini, sottolinea l’importanza dei finanziamenti elargiti da Regione: “Con queste risorse e con questi progetti vogliamo combattere il disagio giovanile sostenendo concretamente oratori, associazioni sportive, enti locali, scuole, che si impegnano nella promozione di attività educative e percorsi di partecipazione attiva”.

“Ringrazio il Sottosegretario con delega a Sport e Giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi, per il costante impegno nel sostenere i giovani e le realtà che lavorano con loro. Questo finanziamento è un passo concreto per una Lombardia dove i giovani siano protagonisti attivi”.