La mappa del voto premia Boscagli: vantaggi netti nei quartieri chiave di Lecco

Il candidato del centrodestra prevale nella maggior parte dei quartieri e trasforma la richiesta di cambiamento in consenso elettorale

LECCO – La vittoria di Filippo Boscagli al ballottaggio (Elezioni comunali 2026) non nasce da una manciata di rioni ma da una distribuzione del consenso che attraversa gran parte della città. L’analisi delle 43 sezioni elettorali evidenzia come il candidato del centrodestra abbia costruito il successo grazie a margini molto ampi nelle zone centrali e nei quartieri tradizionalmente più vicini alla sua coalizione, mentre Mauro Gattinoni ha mantenuto il vantaggio soprattutto nel suo rione, Acquate e in quelli storicamente più orientati verso il centrosinistra come Rancio.

Il dato più evidente arriva dal Centro, dove Boscagli ottiene risultati particolarmente significativi. Nelle sezioni del Liceo Grassi il vantaggio supera i 140 voti in entrambe le sezioni (+154 e +142), mentre al Liceo Manzoni il distacco oscilla tra i 103 e i 123 voti. Numeri che certificano una netta affermazione nel cuore della città.

Anche Castello conferma la propria vocazione moderata. Le sezioni della scuola Carducci e della scuola Nava registrano sempre vantaggi per il candidato del centrodestra, con punte di +80 voti. Una performance che contribuisce in maniera decisiva al risultato finale.

Molto significativo anche il comportamento elettorale di Germanedo. Qui Boscagli conquista tre delle quattro sezioni analizzate, compresa quella del Centro Pertini dove il vantaggio supera i cento voti (+107). Solo una sezione della scuola Nazario Sauro premia Gattinoni, che riesce comunque a contenere il passivo complessivo del quartiere.

Il centrosinistra conserva invece una maggiore forza in alcuni quartieri storicamente più favorevoli. A Olate Gattinoni prevale in entrambe le sezioni dell’Istituto Maria Ausiliatrice con vantaggi di 19 e 88 voti. Anche a Rancio il sindaco uscente vince entrambe le sezioni del Liceo Leopardi, mentre a San Giovanni conquista tre delle quattro sezioni della scuola Diaz.

Particolarmente interessante il caso di Acquate, dove emerge una forte polarizzazione. Boscagli domina una sezione con un vantaggio di 82 voti, ma nelle altre due Gattinoni recupera terreno e chiude davanti di 29 e 85 voti. Un risultato che fotografa bene il contrasto nel rione natio del candidato sindaco di centrosinistra e di Carlo Piazza (anche lui acquatese) braccio destro di Boscagli e papabile prossimo vicesindaco.

Nelle aree di Laorca, Belledo, Maggianico e Chiuso prevalgono invece margini più contenuti. Qui il voto appare meno ideologico e più influenzato dalla capacità dei candidati di intercettare le sensibilità locali. Boscagli riesce comunque a vincere la maggior parte delle sezioni, dimostrando una diffusione del consenso che va oltre le tradizionali aree di forza del centrodestra.

La mappa elettorale del ballottaggio restituisce quindi l’immagine di una città che ha scelto il cambiamento soprattutto attraverso il peso del Centro, di Castello e di Germanedo. Quartieri nei quali il vantaggio accumulato da Boscagli si è rivelato sufficiente per compensare le affermazioni di Gattinoni a Olate, Rancio e in parte di San Giovanni.

Più che una vittoria costruita su una singola roccaforte, quella del nuovo sindaco appare come il risultato di una presenza competitiva in quasi tutti i quartieri cittadini e della capacità del centrodestra di trasformare in consenso elettorale la richiesta di alternanza emersa durante la campagna elettorale.