La nuova strategia europea sul “Diritto a restare”: “Cambio di passo sulle aree interne”

Giacomo Zamperini, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia e Presidente della commissione Montagna

“Oggi finalmente arriva un segnale diverso: si riconosce che difendere le aree interne significa difendere comunità”

LECCO – La nuova strategia europea sul “Diritto a restare” rappresenta un cambio di visione importante per il futuro delle aree montane e dei territori interni, troppo spesso dimenticati dalle politiche comunitarie. A evidenziarlo è Giacomo Zamperini, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia e Presidente della commissione Montagna, che richiama anche il lavoro portato avanti in Regione Lombardia insieme al collega Michele Schiavi per dare maggiore centralità alla montagna all’interno del dibattito europeo.

“Per troppo tempo l’Europa ha guardato quasi esclusivamente alle grandi aree urbane, lasciando ai margini chi vive nelle vallate alpine e nei territori periferici – dichiara Zamperini -. Oggi finalmente arriva un segnale diverso: si riconosce che difendere le aree interne significa difendere comunità, imprese, identità territoriali e presidio del territorio. Per questo voglio ringraziare il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto per aver dato un segnale concreto di attenzione verso la montagna e le aree interne, portando finalmente questo tema al centro dell’agenda europea”.

Negli ultimi mesi, anche in Consiglio regionale, Fratelli d’Italia ha sostenuto la necessità di un’azione europea concreta per contrastare lo spopolamento e garantire maggiori opportunità ai territori montani, con particolare attenzione al rafforzamento dei servizi essenziali, della sanità territoriale, delle infrastrutture e delle connessioni digitali. Un lavoro condiviso anche con il consigliere Michele Schiavi, nell’ottica di riportare la montagna al centro delle politiche di sviluppo.

“Il principio del ‘Right to Stay’ deve tradursi nel diritto reale per una persona di poter vivere, lavorare e costruire il proprio futuro nel territorio in cui è nata, senza essere costretta a trasferirsi altrove per avere servizi essenziali o opportunità professionali. Le aree montane non chiedono assistenzialismo: chiedono condizioni per essere competitive e attrattive”.

“Il lavoro del Governo Meloni e della delegazione di Fratelli d’Italia in Europa sta contribuendo a cambiare radicalmente approccio. Finalmente Bruxelles comprende che i territori interni non sono periferie da gestire, ma risorse strategiche per lo sviluppo economico, ambientale e sociale dell’intero continente”.

“Adesso la sfida sarà trasformare questa strategia in risorse concrete e rapidamente accessibili ai territori. Regione Lombardia dovrà giocare un ruolo da protagonista per intercettare ogni opportunità utile a rafforzare la montagna lombarda e invertire definitivamente il trend dello spopolamento”, conclude il Presidente Zamperini.