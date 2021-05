Approvata al Pirellone la mozione che chiede di rimuovere il coprifuoco serale

“Inefficace e dannoso”. La Regione si farà portavoce con il Governo di questa richiesta

MILANO – Eliminare il coprifuoco, misura ”inefficace come misura di contenimento al virus ma al tempo stesso potenzialmente dannoso perché per evitare assembramenti servono invece orari più lunghi di apertura delle attività”.

E’ quanto chiede una mozione dei Fratelli d’Italia (primo firmatario il capogruppo Franco Lucente), sottoscritta da tutti gli altri capigruppo del centrodestra (Anelli, Comazzi, Baccalossi, Cosentino, Del Gobbo, con emendamenti proposti dalla Lega e accolti) approvata martedì dal Consiglio regionale e con la quale si impegna Giunta e Presidente ad attivarsi attraverso la Conferenza Stato-Regioni, e ogni canale istituzionale, per l’eliminazione del coprifuoco per “ripristinare una normalità senza rischi, senza limitazioni e al ritorno delle libertà personali sancite dalla Costituzione”.

Il documento evidenzia come il coprifuoco serale “si è dimostrato palesemente inefficace come misura di contenimento del contagio, che la misura risale all’autunno dell’anno scorso e oggi appare desueta e inutile”, che la campagna vaccinale “sta procedendo a ritmo serrato” e che bisogna dare fiducia ai cittadini, che non possono essere penalizzati e trattati con paternalismo”.

Il documento ha avuto il via libera con 40 voti favorevoli, 15 contrari. Il Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto ad eccezione del consigliere Piccirillo che si è astenuto.