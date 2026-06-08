La squadra di Gattinoni ringrazia l’ex sindaco: “Hai lavorato per tutti i lecchesi senza risparmiarti”

La coalizione si stringe intorno all’ex sindaco: “Siamo noi a dire grazie a te”

LECCO – Dopo la sconfitta al ballottaggio, i rappresentanti della maggioranza uscente (Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Fattore Lecco e AmbientalMente Lecco) hanno voluto rivolgere un ringraziamento pubblico a Mauro Gattinoni, sottolineando il lavoro svolto durante il suo mandato e l’esperienza condivisa all’interno della coalizione.

Tra i primi a prendere la parola nella sede elettorale di via Marco D’Oggiono è stato Emanuele Manzoni (Alleanza Verdi e Sinistra) oramai ex assessore al Welfare. “Nel 2020 Mauro ha fatto una scelta coraggiosa, mettendosi a disposizione della città”, ha ricordato. “Per più di cinque anni ha lavorato a tempo pieno per tutti i lecchesi. Lui ringrazia noi, ma siamo noi a ringraziare Mauro”.

Anche Renata Zuffi, di AmbientalMente ed ex assessore alla Mobilità, ha voluto evidenziare il clima che ha caratterizzato l’esperienza amministrativa. “Abbiamo lavorato nel rispetto delle differenze. Questa maggioranza è stata la nostra casa per quasi sei anni” ha affermato. Un percorso che, secondo Zuffi, ha rappresentato anche una crescita personale: “Sono cresciuta e ho capito cosa significa mettersi dalla parte dell’altro”. Un insegnamento che l’ex assessore ha voluto trasformare in un augurio rivolto al nuovo sindaco: “Gli auguro di riuscire a farlo”.

Sulla stessa linea anche Fausto Crimella del Partito Democratico, che ha ringraziato Gattinoni e tutti i candidati impegnati nella campagna elettorale. “Credo che in questi anni abbiamo dato la dimostrazione di come si possa lavorare uniti e di quanti risultati si possano portare a casa”, ha sottolineato.

Infine, il presidente di Fattore Lecco, la civica nata sei anni fa proprio a sostegno di Mauro Gattinoni sindaco, Giacomo Galli, ha rivolto un messaggio al neo sindaco Boscagli. “Gli auguro di poter lavorare con la stessa sintonia con la nuova maggioranza che abbiamo vissuto in questi anni”, ha detto. Pur esprimendo rammarico per l’esito del voto, Galli ha rivendicato il lavoro svolto dall’amministrazione uscente: “Ci dispiace il risultato, ma non per quello che abbiamo fatto fino a ieri”.