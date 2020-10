Laghi Lombardi: la regione stanzia 1,4 milioni per cofinanziare 12 progetti sul Lario

300 mila euro per la riqualificazione del lungolago di Olginate

In arrivo fondi anche per progetti a Bellano, Dervio e Oliveto Lario

LECCO – “Regione Lombardia stanzia 7.133.705 euro per cofinanziare 33 interventi dal valore complessivo di 12.132.910 euro per il completamento, l’ammodernamento e l’incremento delle opere collegate al demanio della navigazione interna turistica e di linea”.

Lo spiega l’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, illustrando la delibera approvata, su sua proposta, dalla Giunta regionale. A beneficiare dei fondi regionali per interventi sulle annualità 2020/2022, tra gli altri, c’è anche l’Autorità di bacino lacuale dei Lario e dei Laghi minori.

Lario e Laghi minori – 1.392.250 euro per 12 progetti:

Autorità di bacino, progetto pilota di realizzazione piazzola di ricarica elettrica in un’area portuale regionale (comuni di Gera Lario e Bellano), 36.500 euro;

Bellano, pontile galleggiante servizio attracco temporaneo e carico scarico presso golfo “La Stupenda” con colonnina di ricarica elettrica, 52.500 euro;

Bellano, riqualificazione area demaniale Spiaggia d’Oro. Parco polivalente a lago, 120.000 euro;

Dervio, realizzazione pontile pubblico di sbarco e imbarco in località Corenno Plinio, 32.500 euro;

Oliveto Lario, realizzazione pontile attracco pubblico carico e scarico in frazione Onno, 38.750 euro;

Olginate, riqualificazione area verde demaniale lungolago sponda destra, tra piazza 18 agosto 1909 e via Pescatori, 300.000 euro;

Cernobbio, riqualificazione area demaniale camminamento lungolago tratto area portuale pontile Navigazione Lago di Como in piazza Risorgimento, 200.000 euro;

Gravedona ed Uniti, messa in sicurezza spalla sinistra molo porto regionale, 65.500 euro;

Torno, rifacimento pontile Navigazione pubblica di linea presso il porto regionale di Torno, 445.000 euro;

Musso, intervento di consolidamento passeggiata lungolago, 31.000 euro;

Colonno, intervento di ‘Riqualificazione e messa in servizio ex pontile navigazione pubblica da adibire a navigazione da diporto con possibilità scalo Navigazione Lago di Como. Integrazione finanziamento regionale di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1917/2019, 52.500 euro;

Autorità di bacino, realizzazione pali segnalazioni bassi fondali (Lenno, Abbadia Lariana e limitrofi), 18.000 euro.

Impegno per la valorizzazione dei laghi lombardi

“Continua il nostro impegno a favore della navigazione turistica e di linea sulle acque dei nostri laghi – prosegue Terzi -. Attuare interventi infrastrutturali significa accrescerne le potenzialità: si va dal consolidamento delle sponde alla realizzazione o riqualificazione di porti, pontili e spiagge; dalla valorizzazione di passeggiate all’ammodernamento di strutture per la navigazione di linea e da diporto. Questi interventi si aggiungono a quelli già in fase di esecuzione anch’essi beneficiari di un contributo regionale. In seguito, ci saranno ulteriori azioni migliorative sempre con il sostegno della Lombardia. In questo modo miglioriamo i servizi offerti a cittadini e turisti, rafforzando l’attrattività delle zone interessate e supportando quindi l’economia locale provata dalla crisi Covid”.