“Abbiamo vissuto questi primi mesi con un’intensità e una determinazione mai viste”

Bus gratis per i ragazzi, rigenerazione urbana, sostegno a imprese e associazioni

LECCO – “Abbiamo vissuto questi primi mesi con un’intensità e una determinazione mai viste. Un grazie agli assessori, credo sia la squadra più affiatata e reattiva che la città potesse avere, e grazie alle forze politiche che ci sostengono per il lavoro corale che abbiamo avuto l’onore e l’energie di realizzare”.

Dopo questi sei mesi da sindaco, Mauro Gattinoni non ha perso il suo smalto anzi, nella cornice di Oto Lab, a Rancio, ha tirato le somme di questo primo scampolo di amministrazione rilanciando con ancor maggior energia i programmi per il futuro. Questi i punti fondamentali su cui ha voluto porre l’accento il sindaco.

1.100.000 euro a sostegno dell’economia e delle associazioni

“Lo stanziamento di 1.100.000 euro vuole essere un volano per l’economia e per le associazioni della nostra città – ha detto -. L’intenzione è di destinare la metà di questi soldi alle associazioni di volontariato, sportive e terzo settore, ossia tutti coloro che sono stati esclusi dai ristori e che avranno bisogno anche di poco per ripartire. Queste realtà avranno un impatto fondamentale sui giovani e gli adolescenti per ‘tirarli fuori di casa’ dopo la pandemia. 600.000 euro saranno per le attività produttive e verranno distribuiti con criteri che permettono di moltiplicare queste risorse per fare in modo che la città torni competitiva”.

Bus gratuiti fino a 19 anni

“Vogliamo proporre alle famiglie un nuovo concetto di mobilità e lo facciamo partendo dai giovani”. La Giunta comunale – con delibera del 21 aprile 2021 – ha stabilito l’attivazione del progetto “Ti porto io”, nato grazie alla collaborazione con Linee Lecco, la società di trasporto pubblico locale di proprietà del Comune di Lecco. L’investimento annuale del Comune per iniziare questa sperimentazione e riconoscere alle famiglie questa nuova possibilità è pari a 140.000 euro. Ogni cittadino residente a Lecco con età compresa tra 0 e 19 anni può fare richiesta della tessera personalizzata che garantisce l’utilizzo gratuito dei mezzi del trasporto pubblico locale. La tessera (con un costo di attivazione di 10 euro una tantum) potrà essere richiesta a Linee Lecco a partire dal 1° giugno 2021 e avrà validità a partire dal 1° settembre 2021 in concomitanza con l’inizio del prossimo anno scolastico.

“Una sperimentazione che durerà un anno ma con l’impegno che diventi per sempre e magari possa essere allargata anche a più persone” ha aggiunto l’assessore Renata Zuffi.

Squadre di manutenzione

Dal 1° giugno inizierà a lavorare la prima delle 5 squadre di manutenzione previste per il 2021: “Una quindicina le persone coinvolte nel progetto che si svolgerà in collaborazione con Cesea e con le associazioni del territorio – ha detto il sindaco -. La città verrà divisa in tre macro aree con persone che se ne prenderanno cura”.

“Oggi manca quell’occhio sui rioni – ha aggiunto l’assessore Maria Sacchi -. Queste persone avranno una funzione prima di controllo delle criticità più o meno grandi sui rioni e quindi, coordinati dal comune, interverranno per la risoluzione dei problemi”.

Le tre piattaforme: lungolago, Piccola, Erna

“Il progetto per il lungolago è frutto di un percorso che è già stato presentato, in particolare sono già a bilancio i 2.000.000 di euro per il tratto tra l’Imbarcadero e la statua di San Nicolò che diventerà una nuova piazza di Lecco sul lago – ha detto Gattinoni -. Anche per quanto riguarda la Piccola è già stata recentemente presentata la fase 1 di riqualificazione che consiste nella sistemazione del parcheggio e nel recupero dei magazzini che diventeranno un laboratorio urbano con spazi pubblici. La fase 2 di rigenerazione, che riguarda tutta l’area di circa 30.000 metri quadri, sarà frutto di un dibattito con la città: vogliamo mettere assieme le nostre idee con quelle di categorie produttive, associazioni, scuole, università, tecnici ed esperti. Sarà un progetto che terrà conto anche dell’aspetto strategico della mobilità integrata, mobilità che coinvolge anche battelli e funivia”.

Un passaggio anche su Erna: “La piattaforma più complessa e frammentata. Vedrete già da questa estate iniziative specifiche su Erna e si potrà già vivere parte del futuro. La rigenerazione urbana, nelle città moderne, ha bisogno di sperimentazione e partecipazione, solo così tireremo fuori da questi spazi il loro (e il nostro) futuro migliore”.

Riorganizzazione del personale e creazione di un ufficio bandi

“Dal 1° aprile è diventata effettiva una riorganizzazione del personale degli uffici comunali. Quindi è stato creato un ‘Ufficio bandi’, ovvero un ufficio strategico di programmazione per rendere finanziabile e realizzabile il nostro programma. L’ufficio agirà a tutti i livelli per realizzare quanto più velocemente e quanto meglio possibile il programma”.

Quattro le persone che andranno a formare il nuovo ufficio: “Un capo progetto e un responsabile rendicontazione che sono già stati individuati. Quindi ci sarà un referente strategico per la parte sociale e un referente smart city ed evoluzione urbana. Per quest’ultimo aspetto l’intenzione è quella di coinvolgere il Politecnico in base al progetto in questione che, di volta in volta, risponderà con un esperto o con un team di professionisti. Già dal mese di maggio queste persone interagiranno con gli uffici e gli effetti si vedranno tra 9/12 mesi”.

Covid e centro vaccini al Palataurus

Un ultimo accenno, infine, al Covid e all’emergenza sanitaria: “In particolare vorrei sottolineare lo sforzo profuso dal comune per realizzare il polo vaccinale al Palataurus con le associazioni imprenditoriali e le imprese del territorio, senza di loro non avremmo avuto le 10.000 vaccinazioni effettuate a oggi nel centro di viale Brodolini”.

Le forze politiche che sostengono l’amministrazione Gattinoni

Nell’incontro di oggi a Oto Lab la maggioranza ha dato un’immagine di coesione, mostrando determinazione nel raggiungimento degli obbiettivi.

Tre le linee guida per Ambientalmente Lecco: “Trasversalità, mobilità e partecipazione – ha detto il capogruppo Alessio Dossi – La questione ambiente deve andare di pari passo alla dimensione sociale ed economica”.

Alberto Anghileri (Con la Sinistra Cambia Lecco) ha parlato del confronto come elemento di forza di tutta la squadra: “Solo questo percorso di dialogo può consentirci di ottenere il risultato”.

Matteo Ripamonti, capogruppo di Fattore Lecco, ha voluto rimarcare come in questi primi mesi “siamo riusciti a mettere al centro l’attenzione per le persone. Questo è ben presente in tutto quello che abbiamo fatto e vogliamo fare”.

Il capogruppo del Partito Democratico ha ricordato la grande sfida della rigenerazione urbana e la partita della cultura strettamente legata alla riqualificazione, partita con l’amministrazione Brivio, di Villa Manzoni. Roberto Nigriello ha poi fatto un appello alle forze di opposizione: “Dovete smetterla di lamentarvi e dovete cominciare a portare un contributo vero all’amministrazione. E’ necessario che mettiate realmente la testa in quello che l’amministrazione sta facendo”.

PRIMI SEI MESI DELL’AMMINISTRAZIONE GATTINONI