Le critiche di Venturini a Valsecchi: “A Lecco non si è fatto niente”

“Tutta una sceneggiatura”

L’ex assessore della giunta Brivio attacca Corrado Valsecchi per le dichiarazioni in occasione dell’assemblea dell’Alleanza Civica del Nord

LECCO – Il barlume di speranza nella risoluzione della crisi fra il PD e Appello per Lecco lasciato acceso da Corrado Valsecchi scatena le critiche di Ezio Venturini, oggi volto lecchese di Cambiamo!, ex assessore della giunta Brivio esponente della lista civica Vivere Lecco.

“Corrado Valsecchi ora lascia aperto una porta con il PD? Chiaro che se così fosse la traduzione più ovvia di tutta la sceneggiatura messa in campo questi ultimi mesi è: Piuttosto che perdere la poltrona ci va bene tutto” scrive Ezio Venturini in una nota stampa.

“Solite ed ormai nauseanti affermazioni del ruolo della lista Appello per Lecco nel 2010 e nel 2015 che avrebbe fatto vincere il Sindaco Brivio. Non è assolutamente vero il PD vinse al primo turno nel 2010 con poco più del 50% grazie anche a Italia dei Valori (lista in cui fui eletto)dove portammo il 3,81%. E Brivio vinse nel 2015 ancora grazie anche alla lista civica da me creata e capitanata. Anzi alla fine del 2018 Brivio scelse di mandare a casa due assessori ,me e Rizzolino, ufficialmente eletti dove la somma dei nostri voti portati gli permisero di sedersi a palazzo Bovara. Corrado Valsecchi? Come premio, non so per quale servigio, un assessore in più e nessun componente della sua lista cassato”.

“Per cui caro Corrado – conclude – di cosa stai parlando? Parla invece di tutto quello che non è stato fatto a Lecco e si sarebbe potuto fare. Gli esempi e i fatti sono tanti basta girare per la città e guardare. Su questo si basa la coerenza politica e soprattutto la capacità di governare e non sulle solite storielle che a distanza di dieci anni hanno ormai stancato tutti. Fatti non parole”