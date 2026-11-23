Confronto sul programma dei prossimi cinque anni. L’opposizione critica le poche indicazioni su ambiente, mobilità sostenibile, welfare e politiche abitative

Il sindaco: “Dalle nostre opere saremo giudicati”

LECCO – Un documento che guarda alla città del futuro, ma che secondo le minoranze non chiarisce abbastanza come arrivarci. Le linee di mandato della Giunta guidata da Filippo Boscagli sono approdate in Consiglio comunale nella serata di lunedì 23 novembre, dando vita a un confronto articolato tra maggioranza e opposizione sulle priorità dell’Amministrazione per i prossimi cinque anni.

Il programma, costruito attorno a sei assi strategici – dall’attrattività e lo sviluppo urbano alla mobilità, dalla sicurezza alla sostenibilità, fino al welfare e al rilancio economico, culturale e sportivo – era già stato oggetto di un confronto nelle commissioni consiliari. In aula il dibattito si è concentrato soprattutto sulle questioni che, secondo i gruppi di minoranza, sarebbero rimaste sullo sfondo o non avrebbero trovato nel documento un’adeguata traduzione operativa.

A sollevare il tema delle politiche abitative è stato Emanuele Manzoni, ex assessore al Welfare del Comune di Lecco e consigliere di AVS. “Sul tema dell’abitare nelle linee di mandato c’è solo il bonus”, ha osservato. “Apprendiamo che invece c’è in corso una riorganizzazione e che nascerà addirittura un ufficio casa. Forse lo avrei almeno messo nelle linee di mandato”.

Manzoni ha poi richiamato la scarsa presenza dei temi ambientali, a suo giudizio affrontati senza un riferimento adeguato al cambiamento climatico, alle sue cause e soprattutto alle politiche di mitigazione.

Critiche anche sul capitolo della viabilità. “In campagna elettorale – ha osservato – abbiamo sentito grandi ragionamenti e obiettivi, ma il riferimento concreto nel documento sembra essere soprattutto la riapertura del Ponte Vecchio, già avvenuta. Restano invece aperte questioni importanti come il collegamento Lecco-Bergamo, fermo da tempo, e il nuovo Ponte Manzoni, rispetto al quale il consigliere ha chiesto quale sarà l’impegno dell’Amministrazione per la riapertura della corsia in uscita dalla città.

Altro tema è quello della sicurezza. Manzoni ha fatto notare come la parola compaia 31 volte nel documento, con un’accezione prevalentemente legata alla criminalità, mentre sarebbe quasi assente la sicurezza stradale. “Nella nostra provincia abbiamo avuto 45 vittime e 4mila feriti negli ultimi quattro anni”, ha ricordato, sottolineando la necessità di una riflessione anche su questo aspetto.

Tra le mancanze segnalate anche il valore del sistema di welfare lecchese e il riferimento alla composizione multiculturale della città: circa 5mila persone di un centinaio di nazionalità diverse, secondo i dati richiamati dal consigliere, che non troverebbero spazio nelle linee di mandato. Manzoni ha inoltre lamentato l’assenza della parola “pace” e auspicato un maggiore coinvolgimento delle associazioni del terzo settore che si occupano di questo tema.

Un contributo, ha precisato, con intento costruttivo, ma senza rinunciare al ruolo di controllo dell’opposizione: “Non faremo sconti”.

Zuffi: “Un documento che ricorda una città degli anni Ottanta”

Molto articolato anche l’intervento di Renata Zuffi (Ambientalmente Lecco), che ha definito le linee di mandato un documento che “guarda a una città del futuro, ma che in realtà ricorda una città degli anni Ottanta”. La consigliera ha evidenziato la limitata presenza del tema ambientale – la parola ambiente comparirebbe soltanto 12 volte – e ha chiesto quali progetti concreti la Giunta intenda mettere in campo per affrontare i rischi legati al cambiamento climatico e la loro mitigazione. “Come pensate di vincere i bandi se non mettete a terra dei progetti?”, ha domandato.

Sul fronte della mobilità, Zuffi ha criticato alcune delle proposte contenute nel programma, come il ripristino delle tre corsie sul Monte Kennedy, la realizzazione di nuovi parcheggi multipiano e l’introduzione della sosta gratuita. Scelte che, secondo la consigliera, rischiano di incentivare ulteriormente l’utilizzo dell’auto privata, andando nella direzione opposta rispetto a una pianificazione orientata alla mobilità sostenibile. “Non vi occupate di mobilità, ma di viabilità”, ha sintetizzato.

Zuffi ha poi elencato una serie di temi che, a suo giudizio, non trovano spazio sufficiente nel programma: il PEBA e l’accessibilità per le persone con disabilità, il “dopo di noi”, i luoghi di aggregazione per anziani e famiglie, le politiche per gli animali, le politiche di genere e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. E ancora, i patti di comunità, le scuole aperte e il contrasto alla dispersione scolastica. “Servono scelte coraggiose, anche se non uguali alle nostre”, ha affermato, evidenziando anche la necessità di una visione e di risorse che permettano di intercettare i bandi disponibili.

Le altre voci

Sul tema della sicurezza è intervenuta Loredana Colella di Fratelli d’Italia, ponendo una domanda diretta: “Quanto siamo davvero liberi nella nostra città?”. Un richiamo alla centralità del tema nella vita quotidiana dei cittadini.

Nel corso del dibattito sono intervenuti anche Massimo Sesana (Fratelli d’Italia), Pietro Regazzoni (Partito democratico) e Veronica Rosa (Fattore Lecco), che ha espresso delusione rispetto alle aspettative iniziali: “Pensavamo di trovare un sogno in queste linee di mandato, invece una lista di punti senza un collante”.

Mauro Fumagalli (Orizzonte per Lecco), autore delle osservazioni pervenute, ha invece individuato nel documento una “certa genericità operativa”. Secondo il consigliere sarebbe stato utile indicare già in questa fase alcuni passaggi e step operativi, così da rendere più chiaro il percorso attraverso cui l’Amministrazione intende raggiungere gli obiettivi dichiarati.

Leonardo Valessina (FdI) ha richiamato l’importanza di partire dalle esigenze dei cittadini per orientare le scelte amministrative. “In questa direzione va la volontà di istituire la figura del consigliere di quartiere, un approccio pragmatico, ha sottolineato, che dovrebbe caratterizzare il lavoro del governo cittadino”.

Boscagli: “La comunità è il grande patrimonio di Lecco”

A chiudere il confronto è stato il sindaco Filippo Boscagli, che ha ricondotto le diverse priorità del programma ad alcuni valori fondamentali: famiglia, lavoro, cooperazione e sicurezza, “intesa non soltanto come contrasto alla criminalità, ma anche come qualità della vita e dimensione educativa”.

Il primo cittadino ha riconosciuto la presenza di visioni differenti, rivendicando però l’impostazione complessiva del programma e il ruolo della comunità. “La comunità è il grande patrimonio di questa città”, ha affermato, richiamando la centralità della persona come criterio che deve guidare l’azione amministrativa.

“Dalle nostre opere saremo giudicati”, ha concluso Boscagli, indicando proprio nella capacità di tradurre gli indirizzi programmatici in interventi concreti la grande sfida della nuova Amministrazione.