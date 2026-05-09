Lecco, 90 parcheggi per residenti alla Malpensata

Istituita la nuova sottosezione Malpensata nella zona a particolare rilevanza urbanistica

Previsto un apposito contrassegno per i residenti della zona

LECCO – Novanta nuovi parcheggi alla Malpensata. E’ quanto ha stabilito la Giunta Gattinoni con la delibera che istituisce la nuova sottosezione “Malpensata” all’interno della Zona a particolare rilevanza urbanistica (ZPRU) del centro e del lungolago, con specifiche misure di regolamentazione della sosta.

La nuova sottosezione “Malpensata” riguarda via Belvedere, via Spirola, via Fratelli Calvi, via Malpensata, Lungo Lario Cadorna e Lungo Lario IV Novembre, nel tratto compreso tra via Fratelli Calvi e via Capodistria. Qui saranno realizzati 90 stalli, 4 stalli per persone con disabilità (2 in via Malpensata, 1 in Lungo Lario Cadorna, 1 in via Spirola) e 2 carico-scarico merci (1 in Lungo Lario Cadorna, 1 in via Spirola).

Il funzionamento sarà semplice: dal 1° giugno e fino al 1° luglio 2026 i residenti della nuova zona potranno richiedere un apposito contrassegno annuale, con canone pari a 90 euro, che consentirà la sosta negli spazi individuati all’interno della sottosezione. La gestione degli stalli blu sarà affidata a Linee Lecco, con applicazione delle tariffe previste per la Zona 2.

Un provvedimento che arriva a seguito delle raccolte firme dei residenti, delle segnalazioni e del confronto pubblico avvenuto nell’assemblea dedicata che hanno fatto emergere con chiarezza una criticità reale, ovvero quella dei parcheggi per i residenti in una zona utilizzata anche dai non residenti. Da qui la soluzione che va verso il riequilibrio urbano:

da un lato riconosce una priorità ai residenti, che devono poter trovare posto vicino a casa; dall’altro mantiene la possibilità, attraverso la sosta a pagamento su striscia blu, per turisti, visitatori e avventori delle attività della zona di utilizzare i parcheggi in modo regolato, incentivando la rotazione.

“Questa è la dimostrazione di come abbiamo inteso e intendiamo amministrare: ascoltare i cittadini, leggere i problemi concreti e costruire soluzioni equilibrate – dichiarano le forze della coalizione centrosinistra a sostegno di Mauro Gattinoni Sindaco -. Alla Malpensata e in via Spirola non servivano slogan, ma una risposta amministrativa seria: più ordine, più equità, più tutela per chi vive il quartiere ogni giorno”.

“Lecco è una città attrattiva e lo sarà sempre di più – aggiunge il Sindaco e candidato Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni -. Proprio per questo serve una regolazione intelligente: accogliere chi arriva, senza penalizzare chi abita. La nuova disciplina della sosta in via Spirola e zone limitrofe va esattamente in questa direzione”.