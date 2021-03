Polemica sul cambio nome del piazzale della stazione di Lecco

Il coordinatore regionale della Lega: “Non ci sono altre priorità a Lecco?”

LECCO – Ha scatenato reazioni politiche il cambio di nome del piazzale della stazione di Lecco, che da ‘Piazza Lega Lombarda’ tornerà alla sua precedente denominazione, semplicemente ‘Piazza della Stazione’.

Un atto che era stato votato a maggioranza nel 2015, dal consiglio comunale dell’allora prima amministrazione del sindaco Virginio Brivio e che ora avrà attuazione con la delibera approvata dalla giunta di Mauro Gattinoni.

Dopo le critiche di Fratelli d’Italia con il consigliere comunale Giacomo Zamperini (vedi articolo), interviene anche la Lega, che evidentemente si è sentita tirata in causa nel cambio di toponomastica.

“Fortunata la città di Lecco che evidentemente non ha altri problemi, di crisi, di disoccupazione, di nulla. Così oggi finalmente dopo sei anni di complesso iter burocratico, autorizzazioni varie e lungaggini la giunta comunale di centrosinistra ha completato una sua storica battaglia”.

il commento è dell’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier

“Più telecamere per la sorveglianza? Un nuovo centro per anziani o persone fragili? Nuove piste ciclabili? Un nuovo parco per i bambini? No, no, acqua. Da oggi Lecco cambia il nome della piazza di fronte alla stazione, da piazza Lega Lombarda a piazza della Stazione! Inutile ricordare a lor signori della giunta lecchese che la ‘Lega Lombarda’ che sconfisse l’armata del Barbarossa nella battaglia di Legnano si formò proprio negli odierni territori tra le attuali province di Bergamo, Monza e Lecco, inutile ricordare che si tratta di un avvenimento storico che caratterizza i nostri territori lombardi, di una via o piazza presente in tutte le grandi città italiane di ogni Regione, di un passaggio storico che viene insegnato ai nostri figli nelle scuole dell’obbligo e non di un omaggio o un riferimento ad un movimento politico come spiegato da loro”.

“Contenti loro – conclude – evidentemente Lecco al momento non ha altre priorità che cambiare la propria toponomastica avere una piazza della Stazione”.

L’on. Ferrari: “Gattinoni rimandato in storia”

Sul caso è intervenuto anche il deputato lecchese Roberto Paolo Ferrari della Lega, capo Dipartimento Difesa e capogruppo in commissione Difesa alla Camera:

“Il sindaco dovrebbe essere il primo cittadino di tutti, ma a Lecco non è così. Oltre a mostrare evidenti limiti culturali per scarsa conoscenza della storia del suo territorio, il sindaco Gattinoni mostra evidenti limiti di rispetto per i suoi cittadini. Cambiare il nome da piazza Lega Lombarda a un anonimo piazza della Stazione equivale a banalizzare un passato storico e un presente che meriterebbe ben altra valorizzazione. Gattinoni rimandato in storia e bocciato in amministrazione pubblica, senza appello.”