Lecco. Alessandra Rota (FDI) in Consiglio comunale: “Orgogliosa”

Prima dei non eletti per Fratelli d’Italia, è subentrata a Giacomo Zamperini

“Sono grata dell’opportunità di poter fare qualcosa per la città e per la vita dei cittadini”

LECCO – Nuovo ingresso in Consiglio Comunale: lunedì sera ha esordito Alessandra Rota, prima dei non eletti di Fratelli d’Italia, subentrata a Giacomo Zamperini che si è dimesso dal suo incarico in municipio dopo l’elezione in Regione.

E’ stato il primo cittadino Mauro Gattinoni a darle in benvenuto in aula: “E’ una bella soddisfazione avere un’altra acquatese in Consiglio comunale” le ha rivolto il suo saluto ricordando la provenienza ‘rionale’ condivisa con lo stesso sindaco.

Alessandra Rota siede tra i banchi della minoranza con i compagni di partito Marco Caterisano e Filippo Boscagli, alla sua prima convocazione con la ‘maglia’ di Fratelli d’Italia dopo il passaggio da Lecco Ideale. “Una presenza femminile in più nei banchi dell’opposizione – si è rivolta a lei Cinzia Bettega della Lega – le auguro di essere un consigliere con grande grinta”.

Anche il presidente del consiglio comunale, Roberto Nigriello ha sottolineato l’importanza di una nuova presenza femminile “in un’aula a maggioranza maschile”.

“Ringrazio tutti, soprattutto i cittadini lecchesi – ha rimarcato la neoconsigliera – provo un sincero sentimento di gratitudine nel sedere tra questi banchi e nell‘avere l’opportunità e l’orgoglio di poter migliorare la vita dei nostri cittadini. E’ un privilegio istituzionale che sento prima di tutto come umano e che mi sento di portare avanti”.

Al suo predecessore Giacomo Zamperini “va tutta la mia gratitudine e lo ringrazio per la dimostrazione di coerenza che ha dato dimettendosi da questo ruolo. Ci conosciamo da tanto tempo e ci siamo sempre detti che il doppio incarico non è una cosa positiva – ha spiegato Rota – Auspico di collaborare con tutti, minoranza e maggioranza, ci saranno screzi di posizione ma nel rispetto personale. Nella politica, così come nella vita, ho imparato l’importanza di ascoltare le persone e i loro bisogni, vogliono risposte concrete e sono orgogliosa di essere qui per loro”.