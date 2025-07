Lecco, AmbientalMente sulla gestione rifiuti: “Incremento positivo della differenziata”

Nonostante l’aumento di 3,3% Kg/abitante la produzione di rifiuti è rimasta costante da 10 anni

“I dati dipendono da aspetti che possono essere controllati solo dalla politica nazionale”

LECCO – Dopo la recente pubblicazione del dossier “Lombardia 2025 – Dati ed Elaborazioni” da parte di PoliS-Lombardia il gruppo politico AmbientalMente Lecco ha posto l’attenzione sui diversi risultati e sui dati rilevati alla raccolta di rifiuti nella seguente nota stampa.

“Il dato di partenza, che può sembrare in controtendenza negativa, è la produzione totale di rifiuti che è, in maniera estremamente lieve, aumentata di 3,3% kg/abitante annuo tra il 2010 e il 2023. Altre città sono andate meglio? Vero, ma in realtà ciò è spiegabile in modo molto semplice: stante l’attuale stato delle cose è difficile per un’amministrazione cittadina scendere al di sotto dei 450 kg/ab“.

“La città di Lecco a questo risultato apprezzabile c’è già arrivato da almeno 10 anni, motivo per cui la produzione dei rifiuti è rimasta pressoché costante; differentemente dagli altri capoluoghi che solo negli ultimi anni hanno raggiunto questo livello”.

“La produzione di rifiuti pro-capite dipende principalmente da aspetti che possono essere controllati solo dalla politica nazionale, come ad esempio una normativa più stringente sugli imballaggi dei prodotti venduti, oppure un controllo maggiore sull’impatto che il fenomeno turistico ha sui territori, o ancora incentivi fiscali per migliorare il comportamento dei cittadini”.

“Temi che, malgrado noi, esulano dal controllo di un’amministrazione comunale, che invece ha agito correttamente con la raccolta puntuale che ha migliorato la qualità della differenziazione. I dati parlano, da questo punto di vista. Entrando nel merito dei dati la città di Lecco nel 2010 aveva una produzione pro capite annua di rifiuti di 486,23Kg, mentre Brescia, che ha il miglioramento più evidente, partiva da 732,84 Kg per abitante. Ovvio che per Brescia ci sia un grande miglioramento”.

“Il risultato è che ancora oggi Lecco, nonostante la variazione di +3,3Kg, permane con una produzione pro-capite di rifiuti minore rispetto alla città che più è migliorata (500kg per Lecco contro i 517 di Brescia)” conclude AmbientalMente.