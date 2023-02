Lecco. Aumentano tasse e tariffe, opposizione l’attacco

Il bilancio e gli aumenti annunciati su Irpef e tariffe, le critiche del centrodestra

“Il problema dei rincari non è stato affrontato in maniera adeguata e ora viene rovesciato sulle tasche dei cittadini”

LECCO – Saranno svelati nella commissione bilancio di questa sera, martedì, gli incrementi su tasse e tariffe che l’amministrazione comunale di Lecco intende apportare per ‘coprire’ i 7 milioni di spese dovute ai rincari sui costi energetici, che pesano sulle casse del Comune e che finiranno per essere distribuiti sui cittadini per evitare pesanti tagli ai servizi.

Questa è la decisione già annunciata dal sindaco Mauro Gattinoni nei giorni scorsi (vedi articolo) e che è stata al centro della discussione nell’apertura del Consiglio comunale di lunedì sera. E’ stato in particolare il centrodestra ad esprimere le proprie perplessità, anche queste già espresse da più voci nelle ultime ore e ribadite in aula:

“Mancano i soldi e il Comune fa cassa con Irpef e aumenti tariffari. E’ un’amministrazione che ha perso il controllo contabile della situazione e questo dopo aver cercato di investire milioni in palazzo senza riuscirvi” ha ricordato Filippo Boscagli, riferendosi alla vicenda dell’ex banca di Piazza Garibaldi su cui si era concentrato l’interessamento dell’amministrazione comunale per trasferirvi il nuovo municipio.

“Sono passati quasi due mesi dall’ultima riunione del Consiglio Comunale e tante commissioni sono state annullate per mancanza di argomenti. Ora – ha aggiunto Boscagli – ci aspettiamo che il bilancio non sia il solito pacchetto chiuso da approvare senza alcuna modifica né reale dibattito. E’ l’ennesimo capitolo di una situazione allo sbando”.

Non saranno poche le richieste che verranno mosse dalle minoranze, ha lasciato intendere chiaramente Emilio Minuzzo: “Il tema pone la necessità di una lente di ingrandimento sulle voci di bilancio. L’aumento delle aliquote ci lascia perplessi. Il bilancio è il risultato di una tragedia, spero che l’amministrazione non continui a suonare il violino mentre il Comune affonda nel lago”.

Anche la Lega annuncia battaglia: “Il sindaco ha già annunciato il rovesciamento del problema nelle tasche dei cittadini – ha rimarcato la capogruppo Cinzia Bettega – un problema economico che è esploso nonostante i nostri richiami sulla questione dei conti e delle spese. Io stessa chiesi in consiglio comunale quali sarebbero stati i provvedimenti che si volevano prendere per contenere le spese energetiche ma non c’è stato un atteggiamento adeguato nell’affrontare il problema. Nel frattempo le sedi comunali si sono moltiplicate” e con esse, fa capire Bettega, sono aumentati anche i costi affrontati dal municipio.

Corrado Valsecchi di Appello per Lecco ha chiesto quali tipi di manutenzione stradale saranno, come anticipato dal sindaco, tagliate per contenere i conti. L’assessore Maria Sacchi, replicando, ha rimandato la risposta alla commissione di mercoledì, successiva all’appuntamento di questa sera, quando si entrerà nel merito dell’argomento lavori pubblici.