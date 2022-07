Lecco-Ballabio-Morterone? Il Coordinamento Fusioni plaude ad Appello

Sulla fusione tra Lecco, Ballabio e Morterone arriva il sostegno del FCCN

“Sarebbero innumerevoli i benefici. Si dia inizio ad una fase conoscitiva coinvolgendo i cittadini”.

LECCO – “L’idea della fusione tra Morterone,​ Ballabio e Lecco venga valutata con serietà e democraticamente dai cittadini e non respinta con pregiudizio da​ Sindaci senza argomenti”

Così il Coordinamento nazionale per le Fusioni (FCCN) interviene sul dibattito aperto dalla proposta di Appello per Lecco con un messaggio di sostegno a questa iniziativa.

“Le fusioni tra comuni – scrive il presidente del coordinamento Antonello Barbieri – migliorano la qualità della vita dei cittadini coinvolti,​ questa non è una opzione e neppure un auspicio,​ ma bensì la risultanza di innumerevoli studi​ redatti da autorevoli istituti di ricerca, dall’ISTAT e dal recente​ rapporto quinquennale del Ministero dell’Interno. Anche il Coordinamento nazionale per le fusioni​ è​ arrivato alla stessa conclusione e lo ha fatto registrando le opinioni​ della gran parte dei Sindaci di comuni nati da fusioni, dalle quali emergono livelli di soddisfazione davvero molto alti delle comunità coinvolte”.

“Questo non significa – aggiunge – che le fusioni siano l’unica opzione per migliorare la vita dei cittadini offrendo loro servizi, nuove​ opportunità, e benessere, ma sicuramente un percorso che diverse città e paesi hanno intrapreso con successo e soddisfazione reciproca. Appello per Lecco, ha​ semplicemente avanzato una proposta:​ unire i territori di Morterone (il paese più piccolo d’Italia), Ballabio (un paese che sta per essere commissariato) e Lecco (un capoluogo di provincia). Lo hanno fatto elencando solo alcuni dei possibili benefici per le collettività. Ma vi assicuriamo che i benefici di unirsi ad un capoluogo saranno innumerevoli a partire dalle scuole, trasporti, opere pubbliche,​ turismo e cultura. Oltre ai temi ambientali già presenti nel comunicato di Appello”.

“Ora, dopo aver registrato le classiche e​ istintive​ reazioni​ di alcuni amministratori, anche se fa un certo effetto quando arrivano​ da un Sindaco commissariato per non essere riuscito a far approvare il bilancio preventivo…. – è la frecciatina rivolta a Giovanni Bussola, primo cittadino di Ballabio per il suo giudizio critico sull’eventuale fusione con Lecco – Una comunità matura, con gli amministratori in testa,​ ha il dovere di​ dare inizio ad una fase conoscitiva che coinvolga i cittadini, le associazioni,​ i portatori di interessi”.

“Si tratterà di​ entrare nel merito,​ di valutare le conseguenze positive e ancor più,​ quelle negative,​ FCCN è​ assolutamente disponibile ad accogliere la sollecitazione di Appello per Lecco e del suo fondatore Corrado Valsecchi, membro del nostro​ direttivo nazionale; mettendo a disposizione del territorio lecchese i migliori tecnici del nostro staff – sottolinea il presidente Barbieri – ​ Una struttura di alto livello che ha dato ottima prova in molti dei percorsi di fusione realizzati in Italia”.