Sostituisce Stefania Rovagnati del gruppo “Con la Sinistra Cambia Lecco”

Il nuovo consigliere dedica a lei il suo intervento: “Stefania è una battagliera”.

LECCO – Un nuovo volto in consiglio comunale: ha fatto il suo ingresso ieri nell’aula consiliare Lorenzo Vassena di Con La Sinistra Cambia Lecco, in sostituzione di Stefania Rovagnati, insegnante lecchese, che si è dimessa dal suo incarico per motivi familiari.

Il nuovo consigliere, di professione educatore e candidato anche nel 2015 con la lista della sinistra lecchese, è parte del gruppo rappresentato in consiglio da Alberto Anghileri, Daniele Blaseotto e in giunta dall’assessore Emanuele Manzoni.

“Vi ringrazio – è intervenuto Vassena accolto in aula dal voto favorevole dei consiglieri – voglio assumere questo incarico di consapevolezza, dignità e serietà dedicandomi in particolare al settore che più conosco, ovvero quello dei servizi sociali, cercando di colmare il più possibile quel divario tra il livello teorico e pratico”.

Il nuovo consigliere ha voluto dedicare il suo primo intervento a chi l’ha preceduto: “Voglio spendere due parole di ringraziamento verso Stefania Rovagnati, a nome mio e del gruppo. Stefania è una battagliera, si è sempre impegnata moltissimo in quello che ha fatto. Lo è stata quando la conobbi alle scuole di Acquate, lei maestra e io studente. Lo è stata nella realizzazione delle ‘Lezioni al campo’, lo è stata in campagna elettorale e poi nel ruolo di consigliera. Lo è anche adesso, nella scelta che ha preso e nella battaglia che sta affrontando, nella quale non si vince e non si perde, ma in cui bisogna esserci”.