Lecco, conclusi i lavori di manutenzione del verde e il rifacimento di alcuni marciapiedi in città

I lavori e gli interventi in città nella settimana

Dalla newsletter del sindaco gli aggiornamenti riguardo il riordino del verde e la realizzazione del nuovo marciapiede zona pronto soccorso

LECCO – E’ il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, nella sua newsletter settimanale a dare gli ultimi aggiornamenti sugli interventi di manutenzione in città. “Lato Cantonieri di Comunità, sono iniziati gli interventi ciclici di riordino del verde a Chiuso – spiega il primo cittadino – sulla scaletta di via Brini, a San Giovanni in via Ca di Gatt e Monterobbio, a Rancio in via Coltogno, via G.B. Sala, sulla scaletta tra Corso Monte S. Gabriele e via Mazzucconi e via Boiardo fino alla diga del Paradone, a Laorca in via Valpozza fino alla SP62. Continua la riverniciatura della ringhiera del nido di San Giovanni”.

Lato interventi comunali, in via Filanda è stato completato l’intervento di realizzazione del nuovo marciapiede rialzato (dall’incrocio con via Eremo al Pronto Soccorso) e di posa di nuovo asfalto. Dopo l’esito positivo del collaudo, è stata riaperta la passerella di via Ca’ Bagaglio, ad Acquate, mentre sono iniziati negli scorsi giorni gli interventi di rifacimento dei marciapiedi in via Paisiello a Maggianico.