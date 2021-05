Il gruppo consiliare “Lega Comuni per Lecco Provincia autonoma”

Ha manifestato la volontà di rimettersi a disposizione della Provincia

LECCO – Il Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli ha firmato il decreto per il conferimento delle deleghe ai Consiglieri provinciali Stefano Simonetti (Ambiente, Rapporti con Autorità di Bacino) ed Elena Zambetti (Protezione civile, Rapporti con la Comunità di Lavoro Regio Insubrica).

“In considerazione del mutato scenario nazionale – commenta il Presidente Usuelli – il gruppo consiliare ‘Lega Comuni per Lecco Provincia autonoma’ ha manifestato la volontà di rimettersi a disposizione della Provincia, del territorio e dei cittadini, chiedendo di riavere le deleghe che aveva in precedenza. Avendo già informato gli altri gruppi consiliari della disponibilità, valutando positivamente la voglia di impegnarsi in favore della comunità provinciale e considerando che la porta è sempre aperta per tutti, ho deciso di accogliere la richiesta e di riassegnare le deleghe. In questo particolare momento c’è bisogno del lavoro di tutti, per raggiungere l’obiettivo di un’amministrazione efficace ed efficiente, a beneficio del territorio provinciale”.