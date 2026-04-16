Lecco, confronto sul futuro dei Comuni dopo il PNRR con Boschi, Del Barba e Gattinoni

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Maria Elena Boschi

Appuntamento giovedì 23 aprile alle 18 al Palazzo Falck, incontro aperto al pubblico con iscrizione online

Al centro del dibattito l’utilizzo delle risorse del PNRR per migliorare servizi e qualità della vita

LECCO – Un confronto sul futuro dei Comuni dopo il PNRR e sulle scelte necessarie per trasformare le risorse in sviluppo concreto sarà al centro dell’incontro pubblico “Dopo il PNRR: quale futuro per i Comuni?”, in programma a Lecco.

L’iniziativa si terrà giovedì 23 aprile alle ore 18.00 al Palazzo Falck e vedrà la partecipazione dell’onorevole Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati, dell’onorevole Mauro Del Barba e del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.

L’appuntamento si inserisce nel contesto delle elezioni amministrative e intende offrire un momento di confronto su temi legati al futuro delle città, alla capacità di utilizzare le risorse disponibili e alle responsabilità delle amministrazioni locali. Al centro del dibattito la necessità di tradurre i finanziamenti ottenuti attraverso il PNRR in servizi migliori e in un effettivo miglioramento della qualità della vita.

L’incontro vuole rappresentare un’occasione per riflettere su come le città possano crescere cogliendo le opportunità offerte, attraverso scelte e prospettive condivise.

La partecipazione è aperta al pubblico, con iscrizione tramite modulo online.