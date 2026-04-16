Lecco, confronto sul futuro dei Comuni dopo il PNRR con Boschi, Del Barba e Gattinoni

Appuntamento giovedì 23 aprile alle 18 al Palazzo Falck, incontro aperto al pubblico con iscrizione online

Al centro del dibattito l’utilizzo delle risorse del PNRR per migliorare servizi e qualità della vita

LECCO – Un confronto sul futuro dei Comuni dopo il PNRR e sulle scelte necessarie per trasformare le risorse in sviluppo concreto sarà al centro dell’incontro pubblico “Dopo il PNRR: quale futuro per i Comuni?”, in programma a Lecco.

L’iniziativa si terrà giovedì 23 aprile alle ore 18.00 al Palazzo Falck e vedrà la partecipazione dell’onorevole Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati, dell’onorevole Mauro Del Barba e del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.

L’appuntamento si inserisce nel contesto delle elezioni amministrative e intende offrire un momento di confronto su temi legati al futuro delle città, alla capacità di utilizzare le risorse disponibili e alle responsabilità delle amministrazioni locali. Al centro del dibattito la necessità di tradurre i finanziamenti ottenuti attraverso il PNRR in servizi migliori e in un effettivo miglioramento della qualità della vita.

L’incontro vuole rappresentare un’occasione per riflettere su come le città possano crescere cogliendo le opportunità offerte, attraverso scelte e prospettive condivise.

La partecipazione è aperta al pubblico, con iscrizione tramite modulo online.