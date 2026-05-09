Lecco, confronto tra i candidati sindaco il 12 con Confindustria Lecco e Sondrio e ALP

Appuntamento martedì 12 maggio alle 17.30 all’Auditorium della Casa dell’Economia

L’iniziativa è rivolta agli imprenditori associati e agli iscritti agli Ordini professionali del territorio

LECCO – Confronto tra i candidati alla carica di Sindaco della città di Lecco martedì 12 maggio, alle ore 17.30, all’Auditorium della Casa dell’Economia: dopo il dibattito promosso ieri sera, venerdì, da Lecco Notizie, anche Confindustria Lecco e Sondrio e ALP Associazione Libere Professioni Lecco organizzano un faccia a faccia tra i pretendenti alla fascia tricolore alle ormai imminenti elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

L’iniziativa è rivolta agli imprenditori associati e agli iscritti agli Ordini professionali del territorio, con l’obiettivo di offrire uno spazio di ascolto e confronto sulle priorità che guideranno la prossima amministrazione.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, e di Antonio Rocca, presidente di ALPL.

Seguirà il confronto tra i Candidati Filippo Boscagli, Giovanni Colombo, Mauro Fumagalli, Mauro Gattinoni e Francesca Losi, moderato da Rachele Grassini e Andrea Pagliuca di Politics Hub, che guideranno il dialogo con domande mirate e tempi strutturati.

L’appuntamento rappresenta un’occasione significativa per le categorie economiche e professionali, che potranno ascoltare direttamente i Candidati, comprendere le loro priorità e offrire spunti di riflessione in vista del voto.

“La nostra Associazione rappresenta circa 700 aziende per un totale di quasi 40mila dipendenti. Si tratta di imprese dislocate evidentemente non solo in Lecco, ma è chiaro che la Città funge tanto da emblema quanto da catalizzatore di dinamiche cruciali per il nostro tessuto produttivo. Il governo della Città è un tema di primaria importanza; oggi più che mai occorre avere consapevolezza del fatto che i territori devono sapersi continuamente riprogettare e, in tal senso, sarà a maggior ragione interessante comprendere quale sia la visione dei Candidati Sindaco per il futuro di Lecco” evidenzia Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio.

“Riteniamo che queste elezioni rappresentino un passaggio decisivo per il futuro di Lecco. È il momento in cui la città definisce la propria direzione e per noi è fondamentale comprendere visioni, priorità e impegni di chi si candida a guidarla – sottolinea Antonio Rocca, presidente dei liberi professionisti lecchesi – ALPL riunisce undici ordini professionali e settemila professionisti, diversi per competenze ma uniti da esigenze condivise: dalla semplificazione amministrativa alla qualità dei servizi, fino alla vivibilità del territorio. Sono temi che incidono sul lavoro dei professionisti e che intendiamo portare all’attenzione del prossimo sindaco. Grazie alle competenze a 360 gradi che abbiamo in ALPL vogliamo metterci a disposizione per contribuire costruttivamente allo sviluppo del territorio in cui operiamo e viviamo.”