Lecco. Dal Comune 200 mila euro per il Duc: bando per le attività del centro

Dopo la perdita dei finanziamenti regionali, il Comune stanzia 200 mila euro

In arrivo il bando per commercianti e artigiani, fino a 5 mila euro di contributo erogabile

LECCO – Aveva suscitato clamore, lo scorso anno, la ‘bocciatura’ della domanda di ammissione del Comune di Lecco ai finanziamenti che Regione Lombardia concede nell’ambito del Distretto Urbano del Commercio: oltre 600 mila euro sfumati a causa di un errore nella presentazione della richiesta del municipio al Pirellone (vedi articolo).

Ora, il municipio rimedia in parte con uno stanziamento di fondi propri, circa 200 mila euro che saranno messi a disposizione delle attività commerciali e artigiane del centro con un bando che sarà pubblicato a giugno.

E’ l’assessore Giovanni Cattaneo a renderlo noto lo stanziamento che attingerà dall’avanzo di amministrazione: “Il tema è lo sviluppo economico della città e dare una risposta alle esigenze delle attività che contribuiscono a rendere attrattivo il capoluogo e ‘accolgono’ chi arriva con la propria offerta di prodotti”.

L’intenzione del Comune è quella di “dare un segnale agli operatori che in questi anni hanno tenuto botta alle difficoltà vissute, in ultimo i rincari causati dal conflitto in Ucraina”.

Il bando, rivolto alle micro piccole aziende, consentirà di ottenere contributi a fondo perduto per attività di promozione, adeguamento degli spazi, interventi di miglioramento del decoro e di abbattimento delle barriere architettoniche (vedi qui sotto tutti gli interventi finanziabili).

Sarà possibile ottenere un contributo da un minimo di 2 mila euro fino a 5 mila euro, corrispondente al 50% della spesa ammissibile, per investimenti effettuati entro l’anno.

Dei 200 mila euro previsti, 40 mila euro saranno dedicati agli operatori del mercato.