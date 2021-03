Butti succede al commissario uscente Stefano Parolari

“Sono grato ed orgoglioso per la fiducia accordatami”

LECCO – “D’intesa con il nostro segretario Matteo Salvini, ho nominato Daniele Butti nuovo referente provinciale della Lega a Lecco. Voglio ringraziare il commissario uscente Stefano Parolari per l’ottimo lavoro svolto in questi anni nel territorio lecchese, dimostrando grande impegno e passione quotidiana.” Lo ha reso noto l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Daniele Butti, classe 1976, è anche consigliere comunale a Calolziocorte. “Sono grato ed orgoglioso – spiega Daniele Butti – per la fiducia accordatami da Fabrizio Cecchetti e da Matteo Salvini. Ci tengo innanzitutto a ringraziare l’uscente commissario Stefano Parolari per il lavoro fin qui svolto. Consapevole dell’onore ma anche dell’onere dell’incarico, mi metto a disposizione fin da subito dei segretari, dei militanti e dei sostenitori di tutte le nostre sezioni per cominciare insieme un percorso di collaborazione per far crescere e rendere ancora più forte la Lega Salvini Premier su tutto il territorio lecchese”.