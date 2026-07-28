Lecco. Definite le cinque Commissioni Consiliari: ecco composizione e competenze

Dalla Prima Commissione dedicata a bilancio e innovazione fino alla Quinta su urbanistica e ambiente, prende forma l’organizzazione del nuovo Consiglio Comunale

La minoranza esprime dubbi sulla distribuzione delle deleghe, mentre la maggioranza difende l’impianto delle Commissioni e la scelta dei componenti

LECCO – Entra nel vivo l’attività del nuovo Consiglio Comunale di Lecco con la definizione delle cinque Commissioni Consiliari permanenti, chiamate a esaminare e approfondire i provvedimenti prima del loro approdo in aula. Durante la seduta di ieri, lunedì 27 luglio, sono state illustrate le competenze di ciascuna commissione e ufficializzata la composizione dei gruppi politici che ne faranno parte.

Presentando la proposta, il sindaco Filippo Boscagli ha illustrato la ripartizione delle deleghe. La Prima Commissione seguirà bilancio, digitalizzazione e innovazione, relazioni istituzionali, risorse umane, programmazione e controllo strategico, società partecipate, comunicazione, servizi istituzionali generali, servizi demografici, partecipazione, quartieri, rapporti con i cittadini e gemellaggi.

Alla Seconda Commissione faranno capo manutenzioni, lavori pubblici, mobilità – viabilità e trasporti – e patrimonio. La Terza Commissione si occuperà invece di servizi sociali, lavoro, politiche per l’integrazione sociale, economia sociale, servizi abitativi, istruzione, politiche educative e familiari.

Le competenze della Quarta Commissione comprenderanno cultura, biblioteca e musei, turismo, commercio e attività produttive, valorizzazione della montagna e del lago, manifestazioni e grandi eventi, polizia locale, sport, giovani, università e ricerca e protezione civile. La Quinta Commissione, infine, seguirà urbanistica e monitoraggio del Piano di governo del territorio, infrastrutture, edilizia privata, ricerca fondi e sviluppo del partenariato pubblico-privato, politiche dell’abitare, ambiente, verde urbano e sostenibilità.

La suddivisione delle competenze ha suscitato alcune osservazioni dai banchi della minoranza. La consigliera Renata Zuffi (AmbientalMente) ha ritenuto che al tema dell’ambiente sia stata attribuita una rilevanza limitata, mentre Pietro Regazzoni (Partito Democratico) e Gerolamo Fazzini (Fattore Lecco) hanno espresso dubbi su una distribuzione delle deleghe giudicata particolarmente rigida. A replicare è stato il capogruppo di Fratelli d’Italia, Gianluca Bezzi: “Il valore aggiunto delle Commissioni si pesa sulla qualità dei loro componenti: è quindi assurdo fare ora il processo alle intenzioni limitandosi ai titoli”.

Per Fratelli d’Italia, che dispone di due commissari, siederanno nelle commissioni Scalia e Valessina (Prima), Sesana e Valessina (Seconda), Buonopane e Rotta (Terza), Colella e Rotta (Quarta), Bezzi e Buonopane (Quinta). Capogruppo è Gianluca Bezzi.

La Lista Civica Boscagli Sindaco sarà rappresentata da Gironi e Gianola (Prima), Balossi e Mastromatteo (Seconda), Gianola e Bianchi (Terza), Bianchi e Gironi (Quarta), Balossi e Romeo (Quinta). Capogruppo è Dario Romeo.

Per la Lega i commissari saranno Corti (Prima), Meles (Seconda), Brambilla (Terza e Quinta) e Manfreda (Quarta), con Laura Corti capogruppo.

Forza Italia sarà rappresentata in tutte e cinque le commissioni da Giovanbattista Caravia, anche capogruppo. Presenza in tutte le commissioni anche per Mauro Fumagalli, capogruppo di Orizzonte per Lecco.

Nel Partito Democratico i rappresentanti saranno Regazzoni e Lo Monte (Prima), Sacchi e Regazzoni (Seconda), Valsecchi e Piazza (Terza), Piazza e Lo Monte (Quarta), Crimella e Sacchi (Quinta). Capogruppo è Pietro Regazzoni.

Per Fattore Lecco parteciperanno Mauro Gattinoni alla Prima, Seconda e Quinta Commissione, Rosa alla Terza e Gerolamo Fazzini alla Quarta. Capogruppo lo stesso Fazzini.

Alleanza Verdi e Sinistra – Cambia Lecco sarà rappresentata in tutte le commissioni da Emanuele Manzoni, mentre Ambientalmente Lecco sarà presente con Renata Zuffi, anche capogruppo. Per il Gruppo Misto siederà in tutte le commissioni Paolo Fiocchi, anch’egli capogruppo.

Con la definizione delle commissioni permanenti prende così forma l’organizzazione del lavoro del nuovo Consiglio Comunale, che nelle prossime settimane sarà chiamato ad affrontare l’esame dei principali provvedimenti dell’Amministrazione guidata dal sindaco Filippo Boscagli.