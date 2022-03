In una nota i democratici ribadiscono la fiducia all’amministrazione comunale sul bilancio

Marelli all’ex assessore Clara Fusi: “Giusto il confronto, poi però si decide insieme”

LECCO – All’indomani del voto a Palazzo Bovara e delle dichiarazioni dissonanti dell’ex assessore Clara Fusi, oggi consigliere comunale (vedi articolo precedente), è stata diffusa una nota dal Partito Democratico cittadino.

Un messaggio in cui il partito “ribadisce il suo plauso e sostegno a questo bilancio: il lavoro presentato da Sindaco e Giunta ha permesso di mettere risorse nelle opere che riteniamo strategiche per il futuro della nostra città, così come garantire i servizi ai cittadini, per proseguire nel percorso di rilancio di Lecco dopo due anni di pandemia” scrivono il segretario Alfredo Marelli e Antonio Pattarini, capogruppo dei ‘dem’ in municipio.

Un bilancio che, hanno ricordato dal PD, “conferma gli equilibri contabili, senza alcun ricorso a nuovo indebitamento e stanziando 46.5 milioni da investire in opere pubbliche nei prossimi anni. Tra queste ci sono i progetti che hanno ricevuto anche i finanziamenti aggiuntivi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: 10 milioni per il primo tratto centrale del nostro lungolago (da Piazza Cermenati a Piazza Stoppani), 4 milioni per dare nuova vita alle stecche ferroviarie della Piccola e 5 milioni per Villa Manzoni”.

“Inoltre – aggiungono – partirà il cantiere del tribunale-Cereghini (8 milioni), proseguiranno i lavori del Teatro della Società (3 milioni) e si concluderanno a breve le due passerelle di via Carlo Porta e via Galandra (730 mila euro). Oltre a questi investimenti, circa la parte corrente del bilancio, aumentano le risorse dedicate ai servizi sociali, passando da 6.7 a 7 milioni, per garantire un supporto di qualità alle persone più fragili. Confermati tutti gli stanziamenti per cultura e turismo e ambiente, oltre che per sperimentazioni di successo come il trasporto pubblico gratuito per i ragazzi, che si inserisce in quel milione dedicato ad azioni e progetti per i giovani; grande attenzione, infine, per la mobilità sostenibile con 2 milioni per la realizzazione di quattro nuove piste ciclabili”.

“Parole che hanno sorpreso”

La nota dei democratici ribadisce dunque il sostegno al governo cittadino dopo che un consigliere dello stesso partito, volto della precedente giunta Brivio, si era smarcata nettamente usando parole dure nei confronti dell’esecutivo:

“Non sono convinta di questo bilancio perché, nonostante tanti i soldi che arriveranno dal Pnrr, sono stati fatti dei tagli espliciti ed altri che si vedranno nel tempo, nei servizi non erogati e negli eventi che non saranno fatti – aveva detto Clara Fusi – Fino ad ora ho personalmente deciso di dare possibilità di apprendistato a questa giunta, se oggi voto a favore è solo perché do un secondo anno di apprendistato, poi basta”.

Dichiarazioni che hanno ‘gelato’ il gruppo del PD e che fossero inaspettate ce lo conferma lo stesso Marelli: “E’ stata una sorpresa per tutti, non aveva comunicato a nessuno le sue intenzioni e anche durante le riunioni non si era mai espressa in tal modo”.

Possibile un confronto di persona nei prossimi giorni tra la consigliera e la segreteria “per chiarire il senso di quelle parole” rimarca il segretario cittadino dei dem.

“Il mio pensiero personale è che tutti, dal primo all’ultimo iscritto del PD, abbiano il diritto di discutere e di proporre le proprie idee su ogni tema, poi però vince la democrazia. Si decide insieme, a maggioranza, e chi dissente deve adeguarsi. Altrimenti sarebbe inutile fare riunioni. Il confronto è ricchezza ma ad un certo bisogna decidere, la democrazia non funzionerebbe altrimenti”.