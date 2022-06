Forum pubblici di ascolto per la variante generale del PGT di Lecco

Tre incontri nei giorni 5-12-19 luglio al municipio. Si può partecipare e assistere anche on line

LECCO – Il processo partecipativo del Piano di Governo del Territorio a Lecco entra nel vivo: sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa i forum pubblici, promossi in occasione dell’avvio della Variante generale al PGT, con l’obiettivo per l’amministrazione comunale di sviluppare un percorso di ascolto, dialogo e confronto con la cittadinanza lecchese.

Alla conferenza sono intervenuti l’assessore allo Sviluppo Urbano del Comune di Lecco Giuseppe Rusconi e l’architetto Demis Panzeri.

Il programma prevede tre appuntamenti, ciascuno della durata di due ore, che avranno luogo presso il salone consiliare del Comune di Lecco il 5 luglio alle 15.30, a tema “Città che cresce, cambia, cura”, il 12 luglio alle 18 “Sostenibilità” e il 19 luglio alle 15.30 “Economie urbane e rurali”.

I dibattiti pubblici seguiranno a interventi sui vari temi di interesse curati da ordini professionali, associazioni di categoria e altri soggetti portatori.

Sarà possibile partecipare ai forum in presenza e online, attraverso la piattaforma Zoom, compilando preventivamente il modulo disponibile a questo indirizzo, anche ai fini della verifica dell’eventuale esaurimento dei posti disponibili.

In aggiunta, per il solo ascolto, sarà possibile assistere alla diretta trasmetta in streaming sul canale YouTube del Comune di Lecco.

Durante gli incontri sarà possibile compilare, inoltre, sia online, sia offline, un breve questionario in forma anonima (per persone di età maggiore ai 14 anni che a Lecco risiedono, lavorano, studiano, pernottano o trascorrono il tempo libero come turisti) per un’ulteriore iniziativa partecipativa finalizzata ad approfondire esigenze, criticità, aspettative, opportunità e idee per lo sviluppo della città.