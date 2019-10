Lecco, ecco i coordinatori dei comitati civici di Italia Viva

La presentazione in vista della Leopolda in programma nel fine settimana

Sono quattro i comitati nati nella Provincia di Lecco: hanno sede a Merate, Lecco, Colico e Calolziocorte

LECCO – Giacomo Ventrice, Paolo Autelitano, Roberta Rivellini e Raffaele Grega. Sono questi i coordinatori dei comitati civici di Italia Viva, il nuovo partito fondato da Matteo Renzi. La loro presentazione è avvenuta ieri, mercoledì, in vista dell’appuntamento nazionale della Leopolda in programma nel fine settimana a Firenze. “Siamo carichi di entusiasmo e di voglia di fare” puntualizza Ventrice, un passato da socialista e un presente fatto di impegno e dedizione nelle associazioni meratesi aggiungendo che lo sforzo dei comitati sarà quello di aggregare nuove forze anche imprenditoriali per provare a creare una nuova classe dirigente.

“Questi comitati sono nati come strumento di azione civile su determinati argomenti. Vedremo l’evoluzione che verrà dettata alla Leopolda. In ogni caso sono e saranno la base di partenza per i molti circoli territoriali che il nuovo partito intende avere. Agli stessi circoli ci si tessererà tramite il portale nazionale on line”.

I coordinatori dei comitati civici rappresentano bene a livello territoriale la provincia lecchese: oltre a Ventrice coordinatore di Europa Merate, ci sono infatti la missagliese Roberta Rivellini “Il futuro è adesso Lecco”, l’ex consigliere comunale di Calolzio Paolo Autelitano ( Società Aperta Calolziocorte) e Raffaele Grega, sindaco di Colico fino al 2016, di Colico Viva. Aderendo a Italia Viva, questi ultimi tre (Ventrice non è stato mai tesserato al Pd) hanno dovuto consegnare la tessera del Partito attualmente diretto dal segretario Nicola Zingaretti. Alla presentazione di ieri dei comitati civici di Italia Viva hanno preso parte anche Luigina Perozzi, Franco Corti e Giancarlo Magni, aderenti alla nuova formazione politica.