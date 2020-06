Lecco, Elezioni 2020. Mobilità e Turismo le proposte del candidato sindaco dei 5 Stelle

“Buona l’idea del bus domenicale per la funivia, ma fondamentale introdurre corse verso i punti di partenza di altre montagne”

LECCO – Mobilità e Turismo al centro della riflessione del candidato sindaco di Lecco per il Movimento 5 Stelle Silvio Fumagalli, che lancia alcune proposte con l’obiettivo di incrementare le potenzialità turistiche della città e dei territori circostanti.

“Credo che sia stata una buona idea istituire un bus domenicale per la funivia ma è fondamentale che siano introdotte anche corse aggiuntive verso i punti

di partenza di altre montagne come la Grigna o il Medale. L’iniziativa andrebbe poi coordinata con gli orari di arrivo dei treni di Trenord in modo da consentire agli escursionisti di sfruttare le coincidenze e magari proporgli un pacchetto di biglietti a prezzi agevolati. Sarebbe poi utile consentire il trasporto delle biciclette sui bus del fine settimana per permettere agli amanti delle due ruote di raggiungere la pista ciclopedonale della Valsassina”.

Proprio lo sviluppo dei percorsi ciclopedonali è uno dei punti salienti del programma del MoVimento 5 Stelle.

“Sarebbe importante eseguire la mappatura dei sentieri montani del territorio che presentano le caratteristiche per essere percorsi agevolmente dalle biciclette e dalle e-bike”.

Per il candidato Fumagalli Fondamentale sarà anche la “cartellonistica”, per guidare, orientare e informare turisti ed appassionati.

“Chiederemo la creazione di pannelli informativi sul Sentiero del Viandante da posizionare in centro città con tutte le indicazioni utili per raggiungere il percorso. Opportuno sarà anche il posizionamento di mappe e segnaletiche direttamente in stazione per chi volesse passeggiare e conoscere meglio i rioni che si fondono con la montagna nella zona alta di Lecco”, conclude Silvio Fumagalli.