Lecco, Elezioni 2026. Chi entra in Consiglio Comunale se vince Boscagli o Gattinoni

Le proiezioni sono state effettuate tenendo in considerazione i dati del Ministero

Il ballottaggio del 7-8 giugno deciderà non solo il sindaco ma anche gli equilibri politici della futura aula consiliare

LECCO – In attesa del ballottaggio del prossimo 7-8 giugno che deciderà il prossimo sindaco di Lecco, iniziano a delinearsi anche i possibili equilibri del futuro consiglio comunale sulla base delle proiezioni elaborate dai dati del Ministero dell’Interno. I due scenari alternativi legati all’eventuale vittoria di Giovanni Boscagli o di Mauro Gattinoni porterebbero infatti a composizioni molto differenti dell’aula, sia per quanto riguarda i rapporti numerici tra maggioranza e opposizione sia per il peso interno delle singole liste.

Nel caso di una vittoria di Boscagli, il centrodestra conquisterebbe una maggioranza ampia e compatta, trainata soprattutto da Fratelli d’Italia, che diventerebbe il gruppo consiliare più numeroso. Accanto al partito guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni, avrebbero un ruolo significativo anche la lista civica del candidato sindaco e la Lega, mentre Forza Italia contribuirebbe alla coalizione con una rappresentanza più contenuta. In minoranza finirebbero invece le forze che sostengono l’attuale sindaco Gattinoni, con il Partito Democratico come principale gruppo di opposizione affiancato dalle altre liste civiche e ambientaliste del centrosinistra. Un seggio andrà al candidato sindaco sconfitto Mautro Fumagalli della civica Orizzonte per Lecco.

Scenario opposto in caso di conferma di Gattinoni al secondo turno. In questa ipotesi il centrosinistra disporrebbe di una maggioranza solida, con il Partito Democratico nettamente rafforzato in termini di seggi e affiancato da Fattore Lecco, Alleanza Verdi e Sinistra e Ambientalmente Lecco. Il centrodestra passerebbe invece all’opposizione con una rappresentanza ridimensionata rispetto allo scenario di vittoria di Boscagli, pur mantenendo Fratelli d’Italia come principale forza della coalizione. Resterebbe inoltre presente in consiglio anche la lista Orizzonte per Lecco con Mauro Fumagalli.

32 seggi per i consiglieri a disposizione più il Sindaco, dei quali 20 per la maggioranza e 12 per la minoranza. Di seguito gli scenari possibili.

PROIEZIONE COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE

CON VITTORIA FILIPPO BOSCAGLI

— MAGGIORANZA —

(12 seggi totali più il Sindaco)

Fratelli d’Italia (8 seggi)

Paolo Fiocchi

Marco Caterisano

Loredana Colella

Gianluca Bezzi

Alessandra Rota

Maria Cristina Giovanna Scalia

Simone Brigatti

Emilio Minuzzo

Lista Civica Boscagli Sindaco (6 seggi)

Lorella Cesana

Greta Gianola

Angela Fortino

Fabrizio Bianchi

Tommaso Balossi

Massimo Gironi

Lega (4 seggi)

Carlo Piazza

Cinzia Bettega

Laura Corti

Federica Brambilla

Forza Italia (2 seggi)

Giovambattista Caravia

Virginia Tentori

— MINORANZA —

(12 seggi totali)

Mauro Gattinoni

Partito Democratico (6 seggi)

Maria Sacchi

Simona Piazza

Pietro Regazzoni

Stefano Valsecchi

Elena Lo Monte

Fausto Crimella

Fattore Lecco (2 seggi)

Gerolamo Fazzini

Veronica Rosa

Alleanza Verdi e Sinistra (1 seggi)

Emanuele Manzoni

Ambientalmente Lecco (1 seggi)

Renata Zuffi

Orizzonte per Lecco (1 seggi)

Mauro Fumagalli

PROIEZIONE COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE

CON VITTORIA MAURO GATTINONI

MAGGIORANZA

(12 seggi totali più il Sindaco)

Partito Democratico 11 seggi

Maria Sacchi

Simona Piazza

Pietro Regazzoni

Stefano Valsecchi

Elena Lo Monte

Fausto Crimella

Salvatore Rizzolino

Roberto Pietrobelli

Sara Ferrari

Carmilla Vimercati

Michele Parolari

Fattore Lecco 4 seggi

Gerolamo Fazzini

Veronica Rosa

Stefania Valsecchi

Giovanni Cattaneo

Alleanza Verdi e Sinistra 3 seggi

Emanuele Manzoni

Laura Villa

Cassandra Montanelli

Ambientalmente Lecco (2 seggi)

Renata Zuffi

Paolo Galli

— MINORANZA —



(12 seggi totali)

Filippo Boscagli

Fratelli d’Italia (4 seggi)

Paolo Fiocchi

Marco Caterisano

Loredana Colella

Gianluca Bezzi

Lista Civica Boscagli Sindaco (3 seggi)

Lorella Cesana

Greta Gianola

Angela Fortino

Lega (2 seggi)

Carlo Piazza

Cinzia Bettega

Forza Italia (1 seggio)

Giovambattista Caravia

Orizzonte per Lecco (1 seggio)