Lecco, Elezioni 2026. Chi entra in Consiglio Comunale se vince Boscagli o Gattinoni

Le proiezioni sono state effettuate tenendo in considerazione i dati del Ministero
Il ballottaggio del 7-8 giugno deciderà non solo il sindaco ma anche gli equilibri politici della futura aula consiliare
LECCO – In attesa del ballottaggio del prossimo 7-8 giugno che deciderà il prossimo sindaco di Lecco, iniziano a delinearsi anche i possibili equilibri del futuro consiglio comunale sulla base delle proiezioni elaborate dai dati del Ministero dell’Interno. I due scenari alternativi legati all’eventuale vittoria di Giovanni Boscagli o di Mauro Gattinoni porterebbero infatti a composizioni molto differenti dell’aula, sia per quanto riguarda i rapporti numerici tra maggioranza e opposizione sia per il peso interno delle singole liste.
Nel caso di una vittoria di Boscagli, il centrodestra conquisterebbe una maggioranza ampia e compatta, trainata soprattutto da Fratelli d’Italia, che diventerebbe il gruppo consiliare più numeroso. Accanto al partito guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni, avrebbero un ruolo significativo anche la lista civica del candidato sindaco e la Lega, mentre Forza Italia contribuirebbe alla coalizione con una rappresentanza più contenuta. In minoranza finirebbero invece le forze che sostengono l’attuale sindaco Gattinoni, con il Partito Democratico come principale gruppo di opposizione affiancato dalle altre liste civiche e ambientaliste del centrosinistra. Un seggio andrà al candidato sindaco sconfitto Mautro Fumagalli della civica Orizzonte per Lecco.
Scenario opposto in caso di conferma di Gattinoni al secondo turno. In questa ipotesi il centrosinistra disporrebbe di una maggioranza solida, con il Partito Democratico nettamente rafforzato in termini di seggi e affiancato da Fattore Lecco, Alleanza Verdi e Sinistra e Ambientalmente Lecco. Il centrodestra passerebbe invece all’opposizione con una rappresentanza ridimensionata rispetto allo scenario di vittoria di Boscagli, pur mantenendo Fratelli d’Italia come principale forza della coalizione. Resterebbe inoltre presente in consiglio anche la lista Orizzonte per Lecco con Mauro Fumagalli.
32 seggi per i consiglieri a disposizione più il Sindaco, dei quali 20 per la maggioranza e 12 per la minoranza. Di seguito gli scenari possibili.
PROIEZIONE COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE
CON VITTORIA FILIPPO BOSCAGLI
— MAGGIORANZA —
(12 seggi totali più il Sindaco)
Fratelli d’Italia (8 seggi)
- Paolo Fiocchi
- Marco Caterisano
- Loredana Colella
- Gianluca Bezzi
- Alessandra Rota
- Maria Cristina Giovanna Scalia
- Simone Brigatti
- Emilio Minuzzo
Lista Civica Boscagli Sindaco (6 seggi)
- Lorella Cesana
- Greta Gianola
- Angela Fortino
- Fabrizio Bianchi
- Tommaso Balossi
- Massimo Gironi
Lega (4 seggi)
- Carlo Piazza
- Cinzia Bettega
- Laura Corti
- Federica Brambilla
Forza Italia (2 seggi)
- Giovambattista Caravia
- Virginia Tentori
— MINORANZA —
(12 seggi totali)
Mauro Gattinoni
Partito Democratico (6 seggi)
- Maria Sacchi
- Simona Piazza
- Pietro Regazzoni
- Stefano Valsecchi
- Elena Lo Monte
- Fausto Crimella
Fattore Lecco (2 seggi)
- Gerolamo Fazzini
- Veronica Rosa
Alleanza Verdi e Sinistra (1 seggi)
- Emanuele Manzoni
Ambientalmente Lecco (1 seggi)
- Renata Zuffi
Orizzonte per Lecco (1 seggi)
- Mauro Fumagalli
PROIEZIONE COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE
CON VITTORIA MAURO GATTINONI
MAGGIORANZA
(12 seggi totali più il Sindaco)
Partito Democratico 11 seggi
- Maria Sacchi
- Simona Piazza
- Pietro Regazzoni
- Stefano Valsecchi
- Elena Lo Monte
- Fausto Crimella
- Salvatore Rizzolino
- Roberto Pietrobelli
- Sara Ferrari
- Carmilla Vimercati
- Michele Parolari
Fattore Lecco 4 seggi
- Gerolamo Fazzini
- Veronica Rosa
- Stefania Valsecchi
- Giovanni Cattaneo
Alleanza Verdi e Sinistra 3 seggi
- Emanuele Manzoni
- Laura Villa
- Cassandra Montanelli
Ambientalmente Lecco (2 seggi)
- Renata Zuffi
- Paolo Galli
— MINORANZA —
(12 seggi totali)
Filippo Boscagli
Fratelli d’Italia (4 seggi)
- Paolo Fiocchi
- Marco Caterisano
- Loredana Colella
- Gianluca Bezzi
Lista Civica Boscagli Sindaco (3 seggi)
- Lorella Cesana
- Greta Gianola
- Angela Fortino
Lega (2 seggi)
- Carlo Piazza
- Cinzia Bettega
Forza Italia (1 seggio)
- Giovambattista Caravia
Orizzonte per Lecco (1 seggio)
- Mauro Fumagalli
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