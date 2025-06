Lecco, Elezioni 2026. La Lega lancia Carlo Piazza, Stefano Parolari e prepara Mauro Piazza

La decisione è arrivata martedì sera durante la riunione del direttivo cittadino con Butti e Mauri

Se non ci sarà intesa nel centrodestra e la Lega correrà da sola, sarà invece Mauro Piazza il candidato sindaco

LECCO – La Lega di Lecco accende i motori in vista delle prossime elezioni amministrative del 2026. Martedì sera, nel corso di una riunione del direttivo cittadino presieduto da Emanuele Mauri e con la presenza del Segretario provinciale Daniele Butti, il partito ha fatto il punto sulla situazione politica locale, tracciando le prime linee guida per la composizione del centrodestra e la scelta del candidato sindaco.

Dal confronto interno, che ha visto una partecipazione compatta, sono emerse due figure ritenute idonee a rappresentare la coalizione: Carlo Piazza e Stefano Parolari. Nomi diversi per formazione e percorso, ma entrambi considerati dalla base leghista come “profili di valore”, in grado di interpretare le aspettative di un elettorato che, secondo il partito, chiede “un netto cambiamento rispetto all’attuale amministrazione comunale”.

Carlo Piazza, classe 1992, acquatese, è uno dei volti giovani del partito. Già membro del Direttivo provinciale della Lega, ha maturato esperienze a stretto contatto con figure di primo piano come Mauro Piazza e Alessandra Hofmann, ma anche sul fronte regionale con Alessandro Fermi e il Presidente Attilio Fontana. La Lega lo propone come simbolo di un possibile “rinnovamento generazionale”: “Carlo ha un profilo che potrebbe favorire una proposta capace di valorizzare talento, pragmatismo e freschezza”.

Accanto a lui, Stefano Parolari porta invece in dote una lunga esperienza amministrativa. Ex assessore comunale a Lecco, già Presidente di Acel Service e commissario provinciale della Lega, è descritto come un “amministratore concreto, radicato sul territorio” e attento alle tematiche ambientali. Attualmente siede nel Comitato Tecnico Scientifico di Silea, con una particolare competenza su servizi pubblici e rigenerazione urbana. “Ha sempre sollevato questioni di metodo e trasparenza”, sottolineano i vertici locali del Carroccio.

Tuttavia, l’incognita che pende sulla formazione di una coalizione di centrodestra ampia e coesa non viene nascosta. Lo scenario politico, si ammette, potrebbe mutare tanto a livello locale quanto nazionale. In questo caso, qualora fosse necessario correre in solitaria, la Lega è pronta a schierare un nome di peso: quello di Mauro Piazza, attuale Sottosegretario regionale. “Se correremo da soli, Mauro sarà il nostro punto di riferimento: una garanzia di conoscenza delle istituzioni e della macchina amministrativa”, è il messaggio del direttivo.

L’appello agli alleati è chiaro, così come quello rivolto ai cittadini: “La linea della Lega è salda e punta su un chiaro obiettivo: offrire ai lecchesi, in maniera umile, un netto cambiamento”. E mentre si attende la decisione dei Coordinatori regionali del centrodestra su chi guiderà la coalizione, il partito non resta fermo.

Due le iniziative già calendarizzate per rafforzare il contatto diretto con la cittadinanza: sabato 28 giugno, dalle 9.00 alle 12.00, in Piazza Cappuccini, sarà presente un gazebo della Lega per ascoltare proposte e suggerimenti dei lecchesi. Il 10 luglio, invece, alle ore 20.30, l’europarlamentare e Vice Segretario federale della Lega Silvia Sardone interverrà all’incontro pubblico dal titolo “Il diritto della Sicurezza, il dovere della Cittadinanza”.

In attesa che si definiscano alleanze e candidature, la Lega scalda i motori, pronta a giocare un ruolo da protagonista nella sfida per Palazzo Bovara.