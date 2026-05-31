Lecco, elezioni 2026. Losi sceglie Boscagli: “Condividiamo il progetto della Città Letteraria”

La candidata sindaca esclusa dal ballottaggio del 7 e 8 giugno invita i propri elettori a sostenere Filippo Boscagliì

LECCO – Francesca Losi scioglie le riserve in vista del ballottaggio delle elezioni comunali e indica Filippo Boscagli come candidato da sostenere al secondo turno in programma il 7 e 8 giugno.

La candidata sindaca sostenuta dalla civica di centrodestra Losi Sindaco Lista Civica per l’Identità, esclusa dalla sfida finale dopo il primo turno (439 preferenze pari all’1,89%), motiva la propria scelta richiamando il progetto della Città Letteraria manzoniana, tema che aveva posto al centro della sua campagna elettorale.

“Sono l’unico candidato sindaco ad aver portato sul tavolo della campagna elettorale il tema dell’economia della cultura attraverso la Città Letteraria manzoniana. Sin dalle prime battute della campagna elettorale ho trovato in Filippo Boscagli un interlocutore sensibile, preparato e attento: condividiamo questa visione e mi ha confermato il suo impegno nel realizzare gli interventi di restauro, recupero e valorizzazione dei luoghi letterari, oltre alle altre azioni necessarie a livello culturale e istituzionale2, dichiara Losi.

Nel suo intervento, la candidata definisce la Città Letteraria come “la città nella città”, costituita dall’insieme dei luoghi dei Promessi Sposi, da Acquate e Olate fino a Pescarenico e Chiuso. Un patrimonio formato da rioni, paesaggi, edifici e manufatti che, secondo Losi, custodiscono l’identità cittadina e rappresentano la principale meta di interesse per i visitatori che arrivano in città.

Per l’ex candidata sindaca, il progetto può diventare la base di un’offerta turistica strutturata e competitiva, inserita nel più ampio contesto regionale. Da qui la convinzione che sia necessario un amministratore deciso nel portare avanti questa prospettiva.

“Servirà un sindaco determinato e Filippo Boscagli ha fatto propria tale prospettiva. Pertanto a lui va la mia indicazione di voto, rivolta ai miei elettori e a tutti i cittadini. È importante che tutti vadano a votare il 7 e 8 giugno”, conclude Losi.