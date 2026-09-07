Lecco, entra nel vivo il lavoro del CC: al via le nuove commissioni consiliari

Le commissioni sono state formalizzate dalla presidente del Consiglio Comunale Virginia Tentori

“Restituire centralità al consiglio comunale significa anche riconoscere qualità e autorevolezza al lavoro che viene svolto nelle commissioni”

LECCO – Con la convocazione delle sedute di insediamento delle 5 commissioni consiliari entra pienamente nel vivo l’attività del nuovo Consiglio comunale di Lecco.

In questi giorni, infatti, la presidente del Consiglio comunale Virginia Tentori ha formalizzato la convocazione delle singole commissioni, chiamate nella prima seduta a eleggere i rispettivi presidenti e ad avviare, quindi, la propria attività.

“Con l’insediamento delle commissioni – sottolinea la presidente – comincia concretamente il lavoro della nuova assemblea. Le commissioni non rappresentano un semplice passaggio procedurale: sono i luoghi nei quali i temi vengono approfonditi, gli atti esaminati e le diverse posizioni politiche possono confrontarsi prima del dibattito e delle decisioni dell’aula. Credo sia importante valorizzarne pienamente il ruolo. Restituire centralità al consiglio comunale significa anche riconoscere qualità e autorevolezza al lavoro che viene svolto nelle commissioni. Maggioranza e opposizione hanno naturalmente ruoli e responsabilità differenti, ma è proprio attraverso un confronto serio, informato e rispettoso delle rispettive funzioni che il Consiglio può assumere decisioni consapevoli e rendere più comprensibile ai cittadini il percorso attraverso il quale quelle decisioni maturano. È da qui che voglio partire nell’esercizio della Presidenza: rendere il Consiglio sempre più autorevole, aperto e comprensibile alla città”.

Ad aprire le danze sarà la commissione commissione I, che tratterà di bilancio, digitalizzazione e innovazione, relazioni istituzionali, risorse umane, programmazione e controllo strategico, società partecipate, comunicazione, servizi istituzionali generali, servizi demografici, partecipazione, quartieri e rapporti con i cittadini e i gemellaggi e che si terrà domani sera alle 18. Mercoledì sarà la volta della commissione II, dedicata a manutenzioni, lavori pubblici, mobilità (viabilità e trasporti) e patrimonio e giovedì toccherà alla commissione III, che avrà competenza in materia di servizi sociali, lavoro, politiche per l’integrazione sociale, economia sociale, servizi abitativi, istruzione, politiche educative e le politiche familiari.

La prossima settimana (rispettivamente martedì 15 e mercoledì 16) si terranno la commissione IV, che si occuperà di cultura, biblioteca e musei turismo, commercio e attività produttive, valorizzazione montagna e lago, manifestazioni e grandi eventi, polizia locale, sport, giovani, università e ricerca e protezione civile, e la commissione V, che tratterà di urbanistica e monitoraggio del piano di governo del territorio, infrastrutture, edilizia privata ricerca fondi e sviluppo partenariato pubblico-privato, politiche dell’abitare, ambiente, verde urbano e sostenibilità.

Contestualmente prenderà avvio anche la commissione di garanzia, organismo che assume un particolare rilievo nell’ambito delle funzioni di controllo e garanzia proprie del consiglio comunale.

Una volta completate le sedute di insediamento, saranno resi noti i presidenti eletti e la composizione delle singole commissioni, che potranno quindi avviare la propria attività per la nuova consiliatura.