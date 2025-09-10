Lecco, estate da record tra Lake Arena e “Piccola”: Paindelli (PD) esalta i nuovi spazi per i giovani

Paindelli: “Territorio, arte e sport uniti per una città più inclusiva”

LECCO – Un’estate 2025 che ha portato numeri, presenze e soprattutto nuovi scenari per la vita culturale della città. È questa la fotografia che emerge dalle parole di Nicolò Paindelli, consigliere comunale del Partito Democratico, che sottolinea il successo delle iniziative promosse negli ultimi mesi a Lecco.

Secondo Paindelli, il bilancio è positivo soprattutto per due luoghi simbolo: la Lake Arena, piattaforma galleggiante trasformata in teatro sull’acqua, e l’area della Piccola, spazio urbano rigenerato e pronto a diventare uno dei nuovi poli cittadini.

“L’estate 2025 ha dimostrato che Lecco può attrarre e coinvolgere i giovani grazie a eventi di qualità e spazi rigenerati”, commenta il giovane consigliere dem, parlando di un’offerta capace di intercettare pubblici trasversali e generazioni differenti. Gli eventi ospitati alla Lake Arena, tutti a ingresso gratuito, hanno puntato su qualità artistica, innovazione tecnica e sicurezza. “Un segnale importante – sottolinea Paindelli – che conferma come eventi di questo tipo possano garantire un’offerta culturale inclusiva e accessibile a tutta la cittadinanza“.

Non solo Lake Arena: l’ex area ferroviaria della Piccola sta diventando il nuovo cuore pulsante di cultura e socialità. Con la conclusione dei lavori e la prossima apertura della stecca nord, da luglio oltre quattromila persone hanno partecipato agli appuntamenti dello Scenario Festival, aprendo la strada a una stagione di eventi pensati per tutta la città.

“La rigenerazione di questo luogo – conclude Paindelli – rappresenta non solo un importante intervento urbanistico, ma una visione di città dove territorio, cultura, arte e sport sanno entrare in relazione e contaminarsi con progetti trasversali che sanno unire realtà diverse all’insegna dell’intrattenimento, della cultura e dell’inclusione sociale”.

Il consigliere del PD ricorda inoltre la continuità amministrativa che ha accompagnato questi interventi, dal periodo delle giunte Brivio fino all’attuale mandato di centrosinistra. “Abbiamo avuto l’ambizione di credere nella crescita di spazi che prima non esistevano, con una pianificazione dinamica che farà di questi luoghi dei veri e propri punti di riferimento per le generazioni che verranno”, ha aggiunto.

Per Paindelli, dare vita a uno spazio nuovo e metterlo a disposizione dei lecchesi significa offrire “la testimonianza più alta di questi tre mandati guidati dal centrosinistra”, in un percorso che guarda al futuro della città e alla sua capacità di attrarre, innovare e includere.