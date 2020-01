Lecco festeggia il Tricolore: “Simbolo di nazione e comunità”

La celebrazione oggi pomeriggio a palazzo Belgiojoso

“In questi tre colori c’è il senso del nostro stare insieme come nazione”

LECCO – “Una ricorrenza che nasce da una storia che è addirittura precedente rispetto all’unità nazione e, proprio per questo, la rende ancor più intrigante. La bandiera rappresenta tutti quelli che sono i diversi aspetti di un’identità. Esibire una bandiera vuol dire riconoscersi come nazione e comunità attorno a questo simbolo”.

Così il sindaco di Lecco Virginio Brivio ha introdotto la celebrazione di oggi pomeriggio, 7 gennaio, a palazzo Belgiojoso di Lecco. Durante la festa del Tricolore, celebrata con il supporto di Assoarma rappresentata da Filippo Di Lelio, si sono vissuti due momenti: la visione del messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’intervento a cura di Mauro Rossetto del Sistema Museale Urbano Lecchese dal titolo “Lecco, la bandiera, l’Unità d’Italia”.

La celebrazione, che ha visto la partecipazioni di autorità militari e civili, è stata anche l’occasione per dare il benvenuto a Laura Motolese subentrata al viceprefetto vicario Gennaro Terrusi che è andato in pensione. “Un saluto a tutti voi da parte del Prefetto e da parte mia, un saluto doppiamente emozionato perché oggi è il primo giorno che rientro a Lecco – ha detto la dottoressa Motolese -. Il Tricolore, quando sventola, mi riempie di emozione perché credo sia la sintesi dell’italianità: in questi tre colori c’è tutto il senso del nostro stare insieme come nazione. Dobbiamo sentirlo profondamente ed è un peccato comprenderlo a pieno solo nei momenti di difficoltà. Sentirci italiani, con tutti i nostri pregi e difetti, è sempre un valore. Fino a quando riusciremo a festeggiare con il cuore il Tricolore noi saremo un grande Paese”.

Prima della visita guidata nella Sala del Risorgimento, c’è stato anche un cordiale scambio di doni tra Filippo Di Lelio e il sindaco Virginio Brivio ormai prossimo alla scadenza del suo secondo mandato. Assoarma ha donato a Brivio un quadro con l’Inno d’Italia, mentre il sindaco ha ricambiato con una spilla del comune di Lecco.