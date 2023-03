Lecco. Il consigliere Filippo Boscagli entra in Fratelli d’Italia

Boscagli aderisce al movimento di Giorgia Meloni

Saranno tre i consiglieri del gruppo con Marco Caterisano e Alessandra Rota che subentra a Giacomo Zamperini

LECCO – Svolta decisamente importante in Consiglio Comunale a Lecco e sulla scena politica locale: il consigliere comunale di centrodestra Filippo Boscagli ha aderito a Fratelli d’Italia.

Una decisione che Boscagli avrebbe maturato da tempo e corrisposta alla scelta di altri esponenti del centrodestra moderato in altre province lombarde, confluiti nel movimento di Giorgia Meloni.

Il presidente del consiglio comunale, Roberto Nigriello, ha firmato il decreto per il passaggio del consigliere dal gruppo di “Lecco Ideale” a quello di Fratelli d’Italia che dalla prossima riunione vanterà quindi tre elementi: accanto a Boscagli ci saranno Marco Caterisano e la neo consigliera Alessandra Rota, subentrata a Giacomo Zamperini, eletto in Regione.

Quest’ultimo proprio oggi, come aveva annunciato nelle scorse settimane, ha rassegnato le sue dimissioni dall’incarico in Comune: “Sono onesto: non è stato facile – commenta Zamperini – Dimettendomi ho versato lacrime di coerenza, ricordando le mille battaglie contro il doppio incarico in politica. Spero con questo piccolo gesto di aver dato il buon esempio!”