Lecco. Fratelli d’Italia augura buon lavoro alla nuova Giunta Boscagli

Negri: “Le deleghe affidate ai nostri rappresentanti riguardano settori strategici per il futuro della città”

Maccari: “Quello di Lecco è un risultato politico di grande importanza per Fratelli d’Italia”

LECCO – Fratelli d’Italia Lecco esprime soddisfazione per la presentazione della nuova Giunta comunale guidata dal sindaco Filippo Boscagli, ufficializzata ieri a Palazzo Bovara.

“La vittoria di Filippo Boscagli, sindaco di Fratelli d’Italia, e la conquista di un capoluogo di provincia come Lecco rappresentano un risultato politico di straordinaria importanza per il nostro partito e per tutto il centrodestra. – dichiara Alessandro Negri, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Lecco –. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto da Fratelli d’Italia, primo partito della coalizione e forza politica che esprime ben quattro assessori, a conferma del grande lavoro svolto sul territorio in questi anni. Le deleghe affidate ai nostri rappresentanti riguardano settori strategici per il futuro della città e siamo certi che sapranno affrontare con competenza le sfide che attendono l’amministrazione comunale. Rivolgo a loro, al sindaco Filippo Boscagli e a tutti i componenti della maggioranza un sincero augurio di buon lavoro”.

Fratelli d’Italia sarà rappresentata nella nuova Giunta comunale da:

Simone Brigatti – Bilancio, Ambiente, Digitalizzazione e Innovazione;

– Bilancio, Ambiente, Digitalizzazione e Innovazione; Emilio Minuzzo – Welfare, Lavoro e Politiche per l’integrazione sociale;

– Welfare, Lavoro e Politiche per l’integrazione sociale; Marco Caterisano – Commercio, Valorizzazione della Montagna e del Lago, Manifestazioni e Grandi Eventi, Polizia Locale;

– Commercio, Valorizzazione della Montagna e del Lago, Manifestazioni e Grandi Eventi, Polizia Locale; Alessandra Rota – Pari Opportunità, Servizi Demografici, Partecipazione, Quartieri, Rapporti con i Cittadini, Protezione Civile e Anagrafe.

Interviene anche Carlo Maccari, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Lombardia: “Quello di Lecco è un risultato politico di grande importanza per Fratelli d’Italia e per tutto il centrodestra lombardo e conferma la crescita del partito e la qualità della sua classe dirigente. La vittoria di Filippo Boscagli e la formazione di una Giunta equilibrata, competente e fortemente radicata nel territorio sono il frutto di un lavoro lungo e costante svolto dal partito a tutti i livelli. A tutti i componenti della Giunta rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che il consenso ottenuto dovrà tradursi in risultati concreti per la comunità lecchese”.