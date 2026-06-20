Lecco. Fratelli d’Italia augura buon lavoro alla nuova Giunta Boscagli

Negri: “Le deleghe affidate ai nostri rappresentanti riguardano settori strategici per il futuro della città”
Maccari: “Quello di Lecco è un risultato politico di grande importanza per Fratelli d’Italia”
LECCO – Fratelli d’Italia Lecco esprime soddisfazione per la presentazione della nuova Giunta comunale guidata dal sindaco Filippo Boscagli, ufficializzata ieri a Palazzo Bovara.
“La vittoria di Filippo Boscagli, sindaco di Fratelli d’Italia, e la conquista di un capoluogo di provincia come Lecco rappresentano un risultato politico di straordinaria importanza per il nostro partito e per tutto il centrodestra. – dichiara Alessandro Negri, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Lecco –. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto da Fratelli d’Italia, primo partito della coalizione e forza politica che esprime ben quattro assessori, a conferma del grande lavoro svolto sul territorio in questi anni. Le deleghe affidate ai nostri rappresentanti riguardano settori strategici per il futuro della città e siamo certi che sapranno affrontare con competenza le sfide che attendono l’amministrazione comunale. Rivolgo a loro, al sindaco Filippo Boscagli e a tutti i componenti della maggioranza un sincero augurio di buon lavoro”.
Fratelli d’Italia sarà rappresentata nella nuova Giunta comunale da:
- Simone Brigatti – Bilancio, Ambiente, Digitalizzazione e Innovazione;
- Emilio Minuzzo – Welfare, Lavoro e Politiche per l’integrazione sociale;
- Marco Caterisano – Commercio, Valorizzazione della Montagna e del Lago, Manifestazioni e Grandi Eventi, Polizia Locale;
- Alessandra Rota – Pari Opportunità, Servizi Demografici, Partecipazione, Quartieri, Rapporti con i Cittadini, Protezione Civile e Anagrafe.
Interviene anche Carlo Maccari, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Lombardia: “Quello di Lecco è un risultato politico di grande importanza per Fratelli d’Italia e per tutto il centrodestra lombardo e conferma la crescita del partito e la qualità della sua classe dirigente. La vittoria di Filippo Boscagli e la formazione di una Giunta equilibrata, competente e fortemente radicata nel territorio sono il frutto di un lavoro lungo e costante svolto dal partito a tutti i livelli. A tutti i componenti della Giunta rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che il consenso ottenuto dovrà tradursi in risultati concreti per la comunità lecchese”.
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