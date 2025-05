Lecco, Fratelli d’Italia si candida come forza guida nel centrodestra per le elezioni

Fratelli d’Italia incontra i tanti amministratori locali della provincia di Lecco

“Bisogna voltare pagina rispetto alla gestione del centrosinistra in città”

LECCO – Oltre sessanta amministratori locali di Fratelli d’Italia della provincia hanno partecipato all’incontro tenutesi al Circolo Cittadino di Lecco. Una sala gremita che è stata oggetto di confronto e condivisione del lavoro svolto sinora sul territorio e sulle prospettive future del partito.

Presenti anche alte figure di spicco del partito come il coordinatore regionale l'onorevole Carlo Maccari, e gli onorevoli Fabio Raimondo e Umberto Maerna, oltre al Presidente Provinciale Alessandro Negri, al Consigliere Regionale Giacomo Zamperini, all'Europarlamentare Pietro Fiocchi. A moderare l'incontro è stato il responsabile provinciale di Fratelli d'Italia Luca Liberi.

Durante il meeting è stato illustrato il lavoro di FDI sull’ampio territorio lecchese sottolineando l’impegno nell’essere punto di riferimento per i cittadini e le amministrazioni locali. Inoltre, è stato dedicato ampio spazio alla strategia per le elezioni 2026 che investiranno la città di Lecco e in cui Fratelli d’Italia vuole proporsi come: “Forza guida all’interno della coalizione di centrodestra, con l’obiettivo chiaro di conquistare la guida della città e voltare pagina rispetto alla gestione del centrosinistra“.

A margine del convegno, il coordinatore Luca Liberi ha dichiarato: “L’entusiasmo e la partecipazione che abbiamo visto oggi, testimoniano la crescita di Fratelli d’Italia sul territorio e la fiducia che gli amministratori locali ripongono nel nostro progetto politico”.