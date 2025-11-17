Lecco. Gioventù Nazionale in piazza per sicurezza e decoro del centro

Sabato 15 novembre, piazza Garibaldi è stata teatro di un presidio per un centro cittadino più sicuro e vivibile

“Vogliamo una Lecco sicura, viva e rispettata”

LECCO – Nel capoluogo, i giovani di Gioventù Nazionale Lecco sono scesi in piazza per chiedere maggiori controlli e l’adozione di misure a tutela della sicurezza e contro il degrado.

Nel pomeriggio di sabato 15 novembre, i ragazzi del movimento giovanile di Fratelli d’Italia hanno svolto un volantinaggio in piazza Garibaldi, manifestando il loro dissenso verso un’amministrazione comunale che, a loro avviso, continua a ignorare i frequenti episodi di violenza e degrado nel centro cittadino.

Nonostante i controlli delle Forze dell’Ordine, gli episodi di delinquenza continuano, e nel corso del pomeriggio i militanti di Gioventù Nazionale hanno incontrato numerosi cittadini, raccogliendo segnalazioni e suggerimenti per migliorare sicurezza e decoro del centro.

“Dopo gli ultimi episodi di violenza registrati lo scorso mese proprio in questa piazza, il centro cittadino rimane esposto a soggetti pericolosi che spacciano alla luce del sole” dichiara Leonardo Valessina, dirigente locale di Fratelli d’Italia e membro di Gioventù Nazionale.

“La fascia del centro di Lecco che va da Piazza Affari alla Stazione è controllata da giovani extracomunitari che non esitano a delinquere e intimorire i passanti. Con il calar del sole, gli stessi soggetti sfruttano le zone centrali poco illuminate per continuare le loro attività illecite – continua Valessina – Il Comune di Lecco deve intervenire, illuminando e sorvegliando le aree più sensibili, per non lasciare i cittadini in balia di questi criminali”.

Dello stesso avviso è Laura Commodo, Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale: “La nostra presenza in piazza dimostra che i giovani non intendono restare a guardare: vogliamo una Lecco sicura, viva e rispettata. Continueremo a farci sentire, a scendere in piazza e a difendere il diritto dei cittadini di vivere il centro senza paura”.