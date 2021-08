Lecco guarda alla ripresa di settembre: bando ripartenza per le attività e scuola in presenza

Il comune di Lecco al lavoro su due temi fondamentali in vista dell’autunno

“La ripresa della scuola dovrà essere quanto più in presenza: stiamo definendo spazi, aule, orari e flussi dei bus”

LECCO – Agosto, tempo di vacanza. Settembre però è alle porte e sarà un mese di ripartenza soprattutto per scuola e lavoro che arrivano da mesi a dir poco travagliati. Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, in questo periodo di ferie, con la città ancora vuota, ha fatto il punto della situazione nella sua consueta comunicazione settimanale ai cittadini.

“La ripresa della scuola dovrà essere quanto più in presenza: stiamo definendo gli spazi, le aule, gli orari e i flussi dei bus, ma dovrà essere ripresa anche per tutte le attività economiche e commerciali – ha detto -. Convinti che nel post Covid sarà vincente un nuovo modello economico e sociale basato sulla collaborazione e non sulla singolarità, abbiamo pubblicato un ‘Bando Ripartenza’ per le attività economiche: in questo caso, non si tratta più di ‘ristorare’ eventuali perdite di fatturato ma di ‘sostenere’ progetti innovativi di collaborazione tra commercianti, e tra questi e il mondo del volontariato, con particolare attenzione alle realtà locali. Qualche esempio? Ci aspettiamo di finanziare con 200 mila euro iniziative di collaborazione tra negozianti di un certo quartiere, oppure tra negozianti della stessa categoria merceologica distribuiti su tutta la città o, ancora, nuovi servizi utili al commercio che vedano anche il coinvolgimento operativo di associazioni o cooperative”.

Tutti i dettagli, i criteri e i moduli per partecipare al bando sono pubblicati sul sito del comune di Lecco: “Solo se la dimensione economica abbraccia quella sociale riusciremo a far partire presto e meglio tutta la nostra città” ha concluso Gattinoni

Post scuola

Sempre per quanto concerne la scuola, a partire da ottobre 2021 il Comune di Lecco attiverà un progetto pilota di post scuola in 5 plessi delle scuole primarie della città: G. Oberdan, C. Battisti, F. Filzi, Santo Stefano, E. De Amicis.

Il servizio sarà rivolto a bambini della scuola primaria (di età compresa tra 6 e 11 anni) con l’obiettivo di ampliarne le opportunità educative e formative rafforzandone le competenze, secondo una logica di conciliazione. Le attività ludico-espressive, sportive e di supporto didattico che caratterizzano il post scuola saranno coordinate e gestite da figure educative all’interno di gruppi composti da un massimo di 20 bambini.

Ai bambini saranno garantiti laboratori in cui verrà privilegiato un approccio che integra aspetti didattici, sociali, ludici, orientativi. L’attività partirà lunedì 4 ottobre 2021, prevedendo 3 aperture settimanali di 2 ore ciascuna, dalle ore 16 alle 18. Tutte le informazioni sono disponibili a questo link. La pre-iscrizione è possibile esclusivamente online (CLICCA QUI).

Situazione Afghanistan

Dopo aver nei giorni scorsi offerto l’aiuto della città di Lecco al popolo Afghano, il sindaco Gattinoni ha voluto ringraziare quanti in questi giorni si sono mossi per prestare aiuto: “Desidero ringraziare tutti quei cittadini, quelle famiglie e quelle realtà che in queste ore stanno esprimendo la propria disponibilità per aiutare il popolo Afghano – ha detto -. Al momento è in fase di costituzione la struttura organizzativa nazionale: come Comune faremo sapere quali saranno i principali bisogni a cui far fronte”.