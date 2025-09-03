Lecco Ideale: “Il civismo non si abbandona, si difende”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

“Lecco Ideale nasce come progetto civico e tale è rimasto. Nonostante alcuni esponenti, che non facevano parte del nucleo originario del nostro gruppo, abbiano scelto di aderire a partiti politici, Lecco Ideale non ha mai smarrito la propria vocazione civica.

Le scelte individuali di consiglieri, recentemente passati a Fratelli d’Italia, non rappresentano né il pensiero né la direzione del nostro gruppo. È paradossale peraltro che proprio chi oggi si erge a paladino del civismo, lo faccia attaccando con toni sprezzanti e generalizzazioni infondate un’intera area politica, ignorando le sfumature e le storie personali che compongono il centrodestra lecchese”.

“Parlare di “teatrino avvilente” e “tradimento dello spirito civico” non solo è ingiusto, ma rischia di alimentare una narrazione tossica che allontana i cittadini dalla politica, anziché avvicinarli. Lecco Ideale continua a credere nel valore della partecipazione, della responsabilità e del dialogo. Non abbiamo mai ceduto a logiche di partito, né abbiamo mai rinunciato alla nostra autonomia. Il nostro impegno è rivolto esclusivamente al Bene Comune, e continueremo a lavorare con serietà e coerenza per rappresentare quella parte di Lecco che chiede competenza, ascolto e visione”.

“Ribadiamo con chiarezza e convinzione che “Lecco Ideale” sarà in campo con una lista autentica, fatta di persone reali, genuine, che intendono impegnarsi per la città, non per la fama o un posto in consiglio. È lo faremo senza finzioni, ma con passione e profondo senso del servizio. Anche il nostro sostegno a Carlo Piazza quale candidato sindaco della coalizione di centrodestra è da leggersi in questa chiave ed è saldo, trasparente e consegnato ai lecchesi come una proposta seria, non un copione vuoto”.

“Chi confonde le scelte personali con l’identità collettiva di un progetto civico dimostra di non conoscere né la storia né la sostanza di Lecco Ideale. Ma noi non ci lasciamo definire da chi ci osserva da fuori: siamo e resteremo una voce libera, moderata e profondamente radicata nel territorio. Lecco Ideale non è una bandiera da sventolare a convenienza. È un impegno che si rinnova ogni giorno, con coerenza e rispetto per i cittadini”.

Lorella Cesana

Peppino Ciresa