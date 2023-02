Lecco, il Ministro Valditara in visita alla mostra “Opere Sante” a Palazzo delle Paure

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, incontrerà studenti e dirigenti scolastici

Il prevosto, monsignor Milani: “E’ un onore ricevere la visita del Ministro”

LECCO – Il ministro all’Istruzione e al Merito Giuseppe Valditara sarà a Lecco lunedì 6 febbraio alle ore 14 per visitare la mostra “Opere Sante” allestita a Palazzo delle Paure.

In quell’occasione incontrerà gli studenti coinvolti nel progetto PCTO, che svolgono il compito di “guide” per i visitatori dell’esposizione promossa dalla Comunità pastorale e dall’Associazione culturale Madonna del Rosario in collaborazione con il Comune di Lecco, e i loro insegnanti. Ad accompagnare il Ministro Valditara sarà l’assessore ai Giovani di Regione Lombardia, Stefano Bolognini.

L’incontro, aperto al pubblico, sarà l’occasione di riflettere sui temi del PCTO, delle soft skills e del protagonismo dei giovani, di cui l’esperienza di “Capolavoro per Lecco” è un esempio.

“È un onore per noi ricevere la visita del Ministro, – spiega monsignor Davide Milani, prevosto di Lecco, promotore insieme ad un gruppo di volontari dell’iniziativa – lo leggiamo come segno di riconoscimento per il lavoro fatto per formare e rendere protagonisti i ragazzi delle scuole superiori e per l’offerta culturale agli istituti di ogni ordine e grado che questa mostra rappresenta”.