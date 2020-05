Lecco. Il PD boccia l’uscita delle consigliere ambientaliste

Anna Niccolai e Monica Coti Zelati lasciano il PD per Ambientalmente

Il partito: “Dimissioni inopportune, nessun valore aggiunto”

LECCO – Non era evidentemente una mossa concordata con il partito quella delle consigliere comunali Anna Niccolai e di Monica Coti Zelati che ieri hanno annunciato l’uscita dal gruppo del PD per diventare le prime rappresentanti in consiglio comunale di Ambientalmente Lecco, lista civica fondata dall’assessore Alessio Dossi.

Una decisione che non ha il benestare dei ‘dem’ che, con una nota, hanno giudicato ‘inopportune’ le loro dimissioni dal PD.

“La sensibilità sui temi ambientali di Anna Niccolai e di Monica Coti Zelati ci erano note. Così come la loro simpatia verso AmbientalMente – scrivono dalla segreteria cittadina dei democratici – Ciò non ci impedisce di considerare inopportuna la loro uscita dal Gruppo Consigliare del PD perché, pur convinti che questa loro scelta non produrrà disagi e difficoltà alla Amministrazione e all’intera Maggioranza, ci è difficile capire quale valore aggiunto porterà per la città”.

“Il PD – proseguono -ha nel suo DNA analoghe sensibilità sui temi della sostenibilità ambientale e lo stesso Gruppo Consigliare rimane impegnato, anche in questa fine legislatura, ad approvare provvedimenti per migliorare l’ambiente cittadino”.

La replica: “Restiamo in maggioranza”

Una reazione forse inaspettata quella del Partito Democratico che ha spinto AmbientalMente Lecco ad un chiarimento: “Ci teniamo a sottolineare che AmbientalMente Lecco garantisce, naturalmente, il proprio sostegno all’attuale maggioranza e al Sindaco Virginio Brivio. La logica di questa scelta è di mera trasparenza per un percorso avviato da tempo a cui le consigliere hanno preso parte finalizzato a dare forza e corpo ai temi legati alla sostenibilità ambientale. I prossimi mesi saranno mesi importanti dove, in una situazione complicata per la ripartenza, riteniamo serva l’apporto di tutti. Un apporto che AmbientalMente non farà mancare”.