Lecco. Il sindaco Filippo Boscagli presenta i nuovi assessori: ecco nomi e deleghe

La squadra è formata da 5 uomini e 4 donne. Quattro posti per Fratelli d’Italia, tre per la Lega e due per la civica

“Scelte frutto di un dialogo molto franco e serrato che nasce dal percorso fatto durante la campagna elettorale”

LECCO – Il sindaco di Lecco Filippo Boscagli ha ufficializzato il nome dei nuovi assessori nel corso della conferenza stampa convocata alle 11 di oggi, venerdì 19 giugno, nella sala consigliare del Comune di Lecco. La coalizione di Governo ha trovato la quadra che si riflette in un equilibrio tra i vari partiti.

“Tanti dei volti che vedete tra questi banchi sono quelli che hanno fatto con me la ‘traversata del deserto’ in quest’aula, saranno loro i compagni di viaggio per i prossimi 5 anni – ha detto il sindaco -. Queste scelte sono frutto di un dialogo molto franco e serrato che nasce dal percorso fatto durante la campagna elettorale”.

In capo al primo cittadino le deleghe alle Relazioni Istituzionali, Risorse Umane, Programmazione e controllo strategico, Società partecipate, Comunicazione, Servizi abitativi, Economia sociale, Università e ricerca.

Ecco la nuova Giunta

Simone Brigatti (Fratelli d’Italia) – Assessore al Bilancio, Ambiente, Digitalizzazione e Innovazione;

(Fratelli d’Italia) – Assessore al Bilancio, Ambiente, Digitalizzazione e Innovazione; Emilio Minuzzo (Fratelli d’Italia) – Assessore al Welfare, Lavoro, Politiche per l’integrazione sociale;

(Fratelli d’Italia) – Assessore al Welfare, Lavoro, Politiche per l’integrazione sociale; Marco Caterisano (Fratelli d’Italia) – Assessore al Commercio, Valorizzazione Montagna e Lago, Manifestazione e Grandi Eventi, Polizia Locale;

(Fratelli d’Italia) – Assessore al Commercio, Valorizzazione Montagna e Lago, Manifestazione e Grandi Eventi, Polizia Locale; Alessandra Rota (Fratelli d’Italia) – Assessore alle Pari opportunità, Servizi demografici, Partecipazione, Quartieri, Rapporti con i cittadini, Protezione civile e Anagrafe;

(Fratelli d’Italia) – Assessore alle Pari opportunità, Servizi demografici, Partecipazione, Quartieri, Rapporti con i cittadini, Protezione civile e Anagrafe; Carlo Piazza (Lega) – Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica, Monitoraggio infrastrutture, edilizia privata, ricerca fondi partenariato pubblico privato, politiche abitative;

(Lega) – Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica, Monitoraggio infrastrutture, edilizia privata, ricerca fondi partenariato pubblico privato, politiche abitative; Cinzia Bettega (Lega) – Assessore alla Cultura e Turismo

(Lega) – Assessore alla Cultura e Turismo Stefano Parolari (Lega) – Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzione, Mobilità, Viabilità e Trasporti;

(Lega) – Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzione, Mobilità, Viabilità e Trasporti; Angela Fortino (Civica Boscagli sindaco) – Assessore all’Istruzione, Politiche Educative e Politiche Familiari;

(Civica Boscagli sindaco) – Assessore all’Istruzione, Politiche Educative e Politiche Familiari; Lorella Cesana (Civica Boscagli sindaco) – Assessore allo Sport, Giovani e Patrimonio.

Forza Italia non sarà rappresentata (presenti in consiglio comunale Gianni Caravia e Virginia Tentori), ma proprio a Tentori potrebbe essere affidato l’incarico di nuovo presidente del consiglio comunale. Adesso si attende un’altra tappa importante di questo inizio di mandato: la convocazione del primo consiglio comunale.

A seguito delle nomine della nuova Giunta entrano in consiglio comunale: Leonardo Valessina, Florinda Rotta, Massimo Sesana e Valentina Buonopane (per Fratelli d’Italia); Roberto Manfreda e Francesca Meles (per la Lega) e Dario Romeo e Domenico Mastromatteo (per la civica Boscagli sindaco).