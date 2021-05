L’intervento del sindaco Gattinoni sugli ultimi interventi del Comune

Sul piatto c’è il bando per le associazioni sportive ma anche le risorse per le attività e le associazioni

LECCO – “Il mondo sportivo è stato soffocato da un anno e mezzo di chiusure: per i giovani, in particolare, è mancata ancora di più quella valvola di sfogo indispensabile che è la pratica sportiva, la quale costituisce uno strumento di educazione, di crescita e di socialità.

Credo, inoltre, che la ripartenza post-Covid trovi nello sport una “medicina” particolarmente efficace (insieme a quella indispensabile dei vaccini!) per ricucire le nostre relazioni, recuperare la fiducia in noi stessi e negli altri, restituire il piacere spensierato di giocare e divertirsi in maniera sana e corretta.

Per questo il Comune di Lecco ha aperto il bando “Voglia di sport”: 100.000 euro subito disponibili per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) della nostra città che vorranno promuovere attività in estate per bambini, ragazzi e giovani. Il bando – semplice e immediato, aperto fino al 14 giugno – vuole incoraggiare la socializzazione e la grande valenza educativa dello sport, sostenendo tutte quelle realtà sportive che svolgono un ruolo fondamentale nell’accompagnamento alla formazione fisica, psicologica e personale dei nostri ragazzi. Saranno finanziate le attività svolte dal 15 giugno al 15 ottobre.

Come forse saprete, questo è il primo fondo che il Comune di Lecco ha messo a disposizione per la ripartenza della città: la prossima settimana verranno discussi nelle Commissioni e approvati dalla Giunta i ristori straordinari per le attività produttive più colpite dal lockdown (600 mila euro) e per tutte le associazioni culturali, del volontariato e del terzo settore (400 mila euro) che non hanno potuto svolgere attività o che si apprestano a una ripartenza. La cifra totale sarà, pertanto, di 1 milione e 100 mila euro: perché nessuno, a Lecco, resti in dietro.

Ricominciamo subito dallo sport: per una Lecco che valorizza la sua “palestra naturale” di lago e montagna, per una Lecco che può davvero diventare “capitale dell’outdoor” di livello europeo”.

Il sindaco Mauro Gattinoni