Lecco, in Comune il passaggio di consegne tra Brivio e Gattinoni

LECCO – Un passaggio di consegne veloce e molto sentito quello avvenuto nella sala consiliare del Comune di Lecco oggi pomeriggio, martedì, tra Virginio Brivio, sindaco uscente e il neoeletto Mauro Gattinoni, vincitore del ballottaggio.

Dopo la proclamazione ufficiale, avvenuta a mezzogiorno sempre a Palazzo Bovara, nel pomeriggio si è svolto un momento pubblico dedicato alla stampa durante il quale l’ex primo cittadino, alla guida della città per due mandati (10 anni), ha passato il testimone al suo successore.

“Lasciatemi fare i complimenti, ancora una volta, a tutte le persone che si sono cimentate in questa campagna elettorale che si è svolta in condizioni inedite e non semplici – ha dichiarato Brivio – non voglio entrare nel merito della politica ma sicuramente è da evidenziare il fatto che siamo stati tutti messi alla prova. Da oggi Mauro Gattinoni è il nuovo sindaco della città, con molto piacere passo a lui il testimone”.

“Ogni sindaco – ha proseguito Brivio – ha il compito preciso di tenere insieme una comunità. L’auspicio è che questa sede, dove si riunisce il Consiglio Comunale, sia luogo nel quale fare una sintesi, senza annacquare le naturali diversità, che vada a favore della comunità. Colgo l’occasione per augurare buon lavoro anche ai nuovi consiglieri comunali che prenderanno posto a questi banchi, tra di loro tante donne e tanti giovani. A loro rivolgo l’appello di mantenere lo stesso entusiasmo avuto durante la campagna elettorale e di non avere paura a chiedere consigli, dove necessario”. Nel salutare un’ultima volta i suoi collaboratori e l’intera città, Virginio Brivio non è riuscito a trattenere l’emozione: “Grazie, davvero, alla comunità lecchese – ha concluso – mi ha dato tanto, e sono certo lo darà anche al nuovo sindaco”.

Quindi l’ex primo cittadino ha consegnato la fascia tricolore e la spilla con lo stemma del Comune di Lecco a Gattinoni. “Da oggi si volta pagina – ha esordito il neo sindaco – vogliamo una città unita e forte. Lo sforzo che abbiamo compiuto in questi mesi, la nostra attenzione e il nostro progetto per Lecco hanno lo scopo di tenere insieme questa città. Essere qui a rappresentarla è una sfida enorme per me, ho tutto da imparare ma ho al mio fianco una grande squadra. Rinnovo il mio ringraziamento a Virginio per il lavoro fatto, gli ho chiesto di affiancarmi in queste prime settimane”.

“Credo che la cosa migliore da qui ai prossimi anni – ha continuato Gattinoni – sia quella di creare un rapporto sereno con la città. Agli obiettivi da raggiungere lavoreremo tutti insieme, mettendo al centro le persone e i valori. Ora si misura il passo, per iniziare da subito a lavorare mantenendo sempre il dialogo aperto con tutte le anime della città”.

Dopo il passaggio di consegne Mauro Gattinoni è stato accompagnato nell’Ufficio del Sindaco dove è stato omaggiato di alcuni pensieri e ricordi ‘collezionati’ dal suo precedessore nel corso dei due lunghi mandati alla guida della città.

Fitta la tabella di marcia per i prossimi giorni, come fatto sapere dal sindaco: “Domani mattina alle ore 9 avrò un incontro con tutti i dirigenti del Comune, dopo di che c’è il lavoro, già iniziato, sulla Giunta. Non saranno scelte solo sulla base delle preferenze ma anche tecniche – ha precisato – contiamo entro due-tre settimane di indire il primo consiglio”.

