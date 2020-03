Lecco, iscriviti alla newsletter settimanale del sindaco di Lecco

Uno strumento per tenersi aggiornato

Novità che riguardano il Comune e il territorio di Lecco

LECCO – La newsletter settimanale del sindaco di Lecco è uno strumento di informazione che ordinariamente tutti i venerdì offre un riepilogo delle attività e delle iniziative che riguardano principalmente i servizi comunali, offrendo anche una panoramica degli eventi e degli appuntamenti del weekend e delle settimana seguente.

In questa fase di emergenza la newsletter riporta gli aggiornamenti rispetto alle norme introdotte, con un’attenzione particolare al lecchese, alle sue vicende e alle sue sfide. La sezione ordinariamente dedicata agli eventi in questa fase raccoglie alcune iniziative online di interesse culturale attivate dai servizi comunali e non solo.

Per iscriversi alla newsletter e riceverla nella propria casella di posta elettronica è sufficiente inviare una mail all’indirizzo sindaconews@comune.lecco.it indicando come oggetto: “iscrivimi”.