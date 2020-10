Lecco, la squadra di Gattinoni: conosciamo meglio i nuovi assessori

LECCO – Conosciamo meglio gli assessori della nuova giunta comunale del sindaco Mauro Gattinoni presentata nella conferenza stampa di oggi pomeriggio. Al primo cittadino le deleghe alle Relazioni Istituzionali, alla Sostenibilità (economica, sociale e ambientale), alle Risorse Umane (il comune conta circa 300 lavoratori), alle Società Partecipate, al Monitoraggio sul Pgt e alla Programmazione e Controllo Strategico del Comune.

SIMONA PIAZZA – Vicesindaco e Assessore alla Cultura e alla Coesione Sociale

Nata a Lecco, classe 1978. Residente in città. Laureata in Scienze dell’Educazione presso l’Università degli Studi di Bergamo, dove è stat anche assistente alla cattedra in Psicologia, e ha conseguito il Perfezionamento in “Diritto, Fisco e Società Civile nel Terzo Settore” presso l’Università degli Studi di Milano.

Dal 2010 è stata vicepresidente del Comitato Provinciale ARCI Lecco e da luglio 2014 membro della Presidenza Nazionale ARCI a Roma. Formatrice di Servizio Civile Nazionale, svolge la libera professione come consulente organizzativa e gestionale per realtà di terzo settore e attività di formazione per associazioni anche a livello nazionale. Esperta di progettazione socio-culturale si è occupata della stesura e del coordinamento di diversi progetti sia a livello territoriale che europeo.

Nel 2015 è entrata a far parte della giunta di Virginio Brivio come assessore alla Cultura, incarico che ora proseguirà con il sindaco Gattinoni, con deleghe anche alla Protezione Civile, Polizia Locale, partecipazione e quartieri. Alle ultime elezioni si era candidata nella lista del PD di cui è componente della segreteria provinciale.

E’ spostata da luglio con Marco Visentin, volto noto del volontariato quale referente del gruppo lecchese dei City Angels.

MARIA SACCHI – Assessore alla Cura della Città e ai Lavori Pubblici

Quarantacinquenne, nata e cresciuta a Lecco, prima nel rione di Acquate poi a Santo Stefano dove attualmente vive insieme al compagno Giuliano e la figlia Lucia. Si è diplomata al Liceo Scientifico G.B. Grassi di Lecco e nel 2000 si è laureata in Scienze Politiche, indirizzo economico.

Poco prima della laurea ha iniziato a lavorare presso la Gilardoni RX di Mandello del Lario, come impiegata presso l’Ufficio Commerciale estero, restando in azienda per 7 anni per poi accettare l’incarico al Consorzio Ilexport di Lecco, fallito dopo due anni dopo. Nel 2009 ha deciso di aprire una partita iva e di fare consulenza alle aziende nell’ambito del settore linguistico con servizi di traduzione ed interpretariato e di sviluppo della rete commerciale estera.

Nel 2015, insieme ad un’amica, ha dato vita a “EccoLecco”, un portale di promozione turistica del territorio. Da anni legata al Partito Democratico, è membro della segretaria provinciale. Si occuperà dell’ambito dei Lavori Pubblici, manutenzioni e patrimonio.

ROBERTO PIETROBELLI – Assessore al Bilancio

Sessantasei anni, ragioniere ed ex direttore di banca ora in pensione e attivo nel volontariato. E’ stato consigliere comunale dal 2006 al 2009.

E’ stato l’ultimo segretario cittadino dei Democratici di Sinistra e co fondatore del Partito Democratico di cui è stato tesoriere e segretario cittadino dal 2012 al 2014.

GIUSEPPE RUSCONI – Assessore allo Sviluppo Urbano

Avvocato, titolare dello studio legale Rusconi & Partners con sede in via Balicco. E’ stato docente, tra il 2006 e il 2015, presso il Politecnico di Milano e il Consorzio Univer di Vercelli in corsi legati alle procedure delle opere e dei lavori pubblichi.

Curatore scientifico di diverse pubblicazioni legate all’urbanistica e al Codice degli appalti, è stato consulente per società ed enti pubblici in materia di appalti in diverse città italiane e per numerose imprese private in procedimenti di assegnazione di opere pubbliche e contenziosi.

E’ stato consigliere comunale a Valmadrera e del primo consiglio della neonata Provincia di Lecco. A Palazzo Bovara seguirà l’ambito dell’Urbanistica, infrastrutture ed edilizia privata.

RENATA ZUFFI – Assessore all’Ambiente e alle Pari opportunità

Nata a Lecco, classe 1969, abita a Rancio insieme al marito Davide e le figlie di 17 e 12 anni. Maturità classica presso il Liceo A. Manzoni di Lecco, si è laureata nel 1995 in Architettura presso il Politecnico di Milano. Nel 2014 ha conseguito un Master di primo livello in Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento presso Università Cattolica di Milano.

Dal 1995 al 2004 è stata docente di storia dell’arte all’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, nel 2004 diventa insegnante di ruolo in arte e territorio presso l’istituto Parini di Lecco e dal 2013 è docente a contratto presso Università Sacro Cuore Milano, corso TFA, nel laboratorio di didattica delle educazioni.

Dal 2020 è presidente di “Profumo di Bethania”, associazione che promuove attraverso l’arte la socializzazione e la qualità della vita delle persone con fragilità. Per quanto riguarda l’attività di volontariato, è stata catechista ed educatrice degli adolescenti e dei giovani nella Parrocchia di Castello e responsabile regionale e nazionale del Movimento Equipe Notre-Dame Giovani.

Renata Zuffi ha contributo a fondare con Alessio Dossi la lista Ambientalmente Lecco nella quale si è candidata alle ultime elezioni. A lei sarà assegnata la delega all’ambiente, verde urbano, mobilità e alle pari opportunità

EMANUELE MANZONI – Assessore al Welfare

Classe 1990, diplomato al liceo scientifico Grassi e a Laurea Magistrale (110 e lode) in Scienze Storiche. Emanuele Manzoni risiede a Garlate dove nel 2016 è stato eletto consigliere comunale. Si è candidato alle elezioni amministrative in Con La Sinistra Cambia Lecco ottenendo il numero più alto dei voti della lista.

E’ stato educatore presso l’Associazione “Comunità” Il Gabbiano” dal 2017, insegnante di scuola secondaria inferiore presso Istituto Comprensivo Mons. Luigi Vitali di Bellano tra il 2016 e il 2017, conta inoltre un’esperienza di insegnamento all’estero come docente di italiano in un istituto in Nicaragua.

E’ stato guida turistica e ricercatore presso il Museo della Seta Abegg di Garlate, volontario di servizio civile alla Caritas Ambrosiana in Nicaragua e volontario de Operazione Mato Grosso in Perù, tra il 2010 e 2011.

Nel 2018 era stato candidato alle elezioni regionali con “Liberi e Uguali”. Si occuperà delle politiche legate al Welfare, quindi ai servizi sociali, casa, lavoro e politiche per l’integrazione.

ALESSANDRA DURANTE – Assessore alla Famiglia e ai Giovani

Trentasei anni, risiede al Caleotto insieme al marito Giacomo e due figli, Lavinia e Matteo. Laureata in Marketing e comunicazione d’impresa all’Univesità Cattolica di Milano con Master alla New York University e Master presso la Business School del Sole 24 Ore. Si è occupata di relazioni esterne, brand ed eventi in un’importante realtà milanese e oggi lavora nel marketing istituzionale. Dopo un master in Parent Coaching e in Peer Supporter, inoltre, affianca i genitori con l’obiettivo di supportarli nel loro percorso di crescita nel rapporto con i propri figli.

E’ parte del coordinamento provinciale di Italia Viva e coordinatrice cittadina del partito fondato da Renzi. Si è candidata alle amministrative con Fattore Lecco di cui è stata portavoce. Si occuperà delle politiche legate alla famiglia, evoluzione digitale e rapporti con i cittadini.

EMANUELE TORRI – Assessore all’Istruzione e allo Sport

Insegnante di 43 anni, risiede nel rione di Acquate. Attualmente è docente nella scuola secondaria di primo grado a Calolzio. E’ allenatore ed educatore.

Diplomato in lingue all’istituto Bertacchi, si è laureato in lettere moderne all’università degli studi di Milano. Ha avuto numerose esperienze nell’ambito del volontariato sportivo.

Si è candidato con Fattore Lecco, la civica di Mauro Gattinoni, prendendo il numero più alto di preferenze della lista. Avrà delega all’istruzione e allo sport, politiche educative, formazione e università.

GIOVANNI CATTANEO – Assessore all’Attrattività Territoriale

Quarant’anni, laureato in Scienze della Comunicazione all’Università Cattolica di Milano, è stato addetto stampa per il gruppo di Forza Italia in Regione Lombardia tra il 2002 e il 2004 entrando poi nel 2005 nell’entourage del governatore Roberto Formigoni di cui è stato portavoce dal 2008 al 2010.

Dal 2012 al 2016 ha assunto incarichi presso aziende private per poi diventare referente in ambito di relazioni istituzionali ed eventi della Compagnia delle Opere. Presidente di Fattore Lecco, associazione legata alla lista elettorale, ha curato la campagna elettorale di Mauro Gattinoni. Appassionato di montagna, è stato promotore del progetto Welcome to Lecco.

A lui sono affidate le deleghe al Commercio e al Turismo, eventi e sviluppo di Lago e Montagna.