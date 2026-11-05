Le sfide della Giunta Boscagli: linee di mandato in Consiglio il 23 novembre

Concluso il confronto nelle Commissioni sul programma dei prossimi cinque anni

Osservazioni entro l’11 novembre. Durante la seduta spazio ai principali interventi per la città: confermata la volontà di rivedere il progetto del Bione e rilancia su mobilità, parcheggi, nuovo municipio

LECCO – Le linee di mandato della Giunta Boscagli approderanno in Consiglio comunale il prossimo 23 novembre. Prima, però, i consiglieri avranno tempo fino all’11 novembre per presentare eventuali osservazioni, dopo due serate di confronto nelle commissioni che hanno iniziato a delineare le priorità dell’Amministrazione per i prossimi cinque anni. Dal futuro del Bione alla viabilità, passando per parcheggi, nuovo municipio e manutenzione del verde pubblico, sono diversi i dossier sui quali la maggioranza intende intervenire, con progetti e modalità operative ancora da definire.

L’ultimo confronto si è svolto durante la seduta congiunta delle Commissioni II e V, dedicata a lavori pubblici, mobilità, urbanistica, patrimonio comunale e ambiente. Il sindaco Filippo Boscagli ha ripercorso i punti principali del programma, articolato in sei assi strategici, rispondendo alle richieste di chiarimento dei consiglieri. Non sono mancate le osservazioni dell’opposizione, soprattutto sulla necessità di indicare priorità, tempi e risorse, fino a un acceso confronto sulle modalità di presentazione del documento.

Tra i temi più rilevanti della serata, il futuro del centro sportivo del Bione. A sollevare la questione è stato Tommaso Balossi, presidente della Commissione II, intervenuto da remoto per chiedere chiarimenti sul coinvolgimento delle associazioni sportive, comprese quelle che attualmente non utilizzano la struttura.

Boscagli ha confermato la distanza della nuova Amministrazione dal progetto elaborato dalla precedente Giunta. “Non siamo soddisfatti di quella che è la progettualità del piano proposto dalla precedente amministrazione e quindi, in un dialogo con le associazioni, stiamo valutando gli step per proporre un’alternativa alla città”, ha spiegato. La volontà è quella di confrontarsi con le realtà sportive per individuare una soluzione che consenta di riqualificare l’intero complesso. Al momento, tuttavia, non è stato formalizzato alcun progetto alternativo: le valutazioni sono ancora in corso e saranno oggetto di successivo confronto nelle sedi istituzionali.

Altro capitolo centrale quello della mobilità, una delle criticità più sentite in città. Il sindaco ha richiamato la particolare conformazione di Lecco, stretta tra lago e montagne e attraversata dalla ferrovia, sottolineando la necessità di affrontare il problema attraverso dati aggiornati. Il primo passo sarà uno studio dei flussi di traffico finanziato con 15mila euro, da sviluppare insieme alla Provincia e ai Comuni interessati, che servirà anche per la successiva revisione del Piano generale del traffico urbano.

Boscagli è tornato inoltre sulla riapertura del Ponte Azzone Visconti in uscita dalla città, rivendicando i primi effetti positivi dell’estensione degli orari di transito. “L’apertura nell’orario in cui finiscono le scuole, quindi tra le 11 e le 14, quando prima il ponte era chiuso, ha sicuramente aiutato a non sovraccaricare le altre vie di uscita dalla città”, ha sostenuto. Una valutazione che dovrà comunque essere approfondita attraverso le analisi dei flussi veicolari.

Sul fronte dei parcheggi, resta sul tavolo l’ipotesi di nuove infrastrutture, con particolare attenzione all’area del Serpentino. Ancora aperta anche la questione del trasporto pubblico locale, legata alla futura gara per l’affidamento del servizio. Durante la seduta è stato precisato che il termine del 31 dicembre riguarda una fase della procedura di gara e non la sua conclusione.

Tra le priorità richiamate da Boscagli figura anche la necessità di individuare una nuova sede municipale, superando l’attuale frammentazione degli uffici comunali in diversi immobili, alcuni in affitto e altri ormai poco adeguati. “Abbiamo più sedi, molte delle quali paghiamo in affitto, alcune sono ormai inadeguate strutturalmente, come una parte di questo stesso palazzo”, ha osservato il sindaco. Un progetto ancora da sviluppare, inserito nella più ampia volontà di rendere la macchina comunale più efficiente.

Boscagli ha inoltre ribadito l’obiettivo di rilanciare il “sistema Lecco”, rafforzando la collaborazione tra Comune, Provincia, Regione, istituzioni e mondo economico per restituire centralità al capoluogo.

Sul fronte del decoro urbano, l’Amministrazione intende potenziare l’utilizzo delle telecamere contro l’abbandono dei rifiuti, alla luce dei risultati ottenuti dai dispositivi già installati. Per il verde pubblico, invece, il sindaco ha riconosciuto l’insufficienza dell’attuale servizio di manutenzione, soprattutto per quanto riguarda gli sfalci e il taglio dell’erba. La Giunta sta valutando un incremento delle risorse e una diversa organizzazione degli interventi.

L’opposizione chiede più concretezza: “Servono tempi e risorse”

Il confronto nelle commissioni ha fatto emergere anche alcune richieste di approfondimento da parte dell’opposizione.

Mauro Fumagalli (Orizzonte per Lecco) ha invitato l’Amministrazione ad accompagnare gli obiettivi con indicazioni più precise, per consentire di verificarne l’attuazione durante il mandato. “Credo che le linee di mandato dovrebbero fare un passo in più: oltre agli obiettivi, provare a identificare, almeno su alcuni punti importanti, anche priorità, strumenti, tempi e risorse”, ha osservato, suggerendo anche verifiche periodiche sull’avanzamento dei progetti.

Boscagli ha risposto ricordando che gli aspetti economici e operativi saranno sviluppati nel Documento unico di programmazione (DUP), mentre le linee di mandato hanno il compito di indicare gli indirizzi politici dell’Amministrazione.

A intervenire sui temi ambientali è stata Renata Zuffi (Ambientalmente), che ha chiesto maggiore attenzione a povertà energetica, efficientamento degli edifici, comunità energetiche e adattamento ai cambiamenti climatici, oltre che alla partecipazione dei cittadini nei processi di rigenerazione urbana.

“Il verde è molto meno dell’ambiente”, ha sottolineato la consigliera, invitando la Giunta ad adottare una visione più ampia delle politiche ambientali, anche in relazione alle opportunità di finanziamento europeo. Il sindaco ha replicato assicurando che questi temi saranno approfonditi nei successivi passaggi amministrativi.

La parte finale della seduta è stata segnata da un confronto più acceso, questa volta sulle modalità di presentazione delle linee di mandato. Maria Sacchi (Partito democratico) ha criticato la scelta del sindaco di non ripercorrere integralmente il documento, rimandando per alcuni contenuti alla precedente riunione delle commissioni. “Sentire dal sindaco, che presenta le linee di mandato dei prossimi cinque anni, alcune cose le ha già dette ieri, rappresenta la mancanza di rispetto di quella condivisione che avete sempre richiamato”, ha dichiarato. La consigliera ha quindi chiesto maggiore coerenza rispetto agli impegni di confronto assunti dalla nuova maggioranza.

A respingere le critiche è stata la presidente del Consiglio comunale Virginia Tentori, che ha ricordato come le commissioni siano state convocate proprio per consentire ulteriori approfondimenti prima del passaggio in aula. Anche Boscagli ha difeso la disponibilità della Giunta al dialogo: “Questa amministrazione è totalmente disponibile a rispondere a qualsiasi osservazione sul tema delle linee di mandato”.

Concluse le sedute nelle commissioni, il percorso delle linee programmatiche entra ora nella fase decisiva. Le osservazioni potranno essere presentate entro l’11 novembre, mentre lunedì 23 novembre il documento approderà in Consiglio comunale, dove ci sarà il primo vero banco di confronto politico sul programma dei prossimi cinque anni.