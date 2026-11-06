Lecco. Manovra tariffaria 2027: Imu invariata, sale la soglia di esenzione Irpef

Tra le novità anche un aumento dell’imposta di soggiorno, pensata per finanziare servizi e progetti legati al turismo

Brigatti: “Scelte politiche precise, per non gravare sui lecchesi e tutelare le fasce più deboli”

LECCO – Non aumentare il carico fiscale sui cittadini lecchesi, tutelare le fasce più deboli e chiedere un contributo maggiore a chi visita la città. Sono questi gli indirizzi che guidano la manovra tariffaria del Comune di Lecco per il 2027, approvata dalla Giunta lo scorso 22 ottobre e destinata ad accompagnare il prossimo bilancio di previsione, che arriverà in Consiglio comunale il 21 dicembre.

A illustrare le scelte è l’assessore al Bilancio Simone Brigatti, che rivendica la coerenza con gli impegni assunti dalla maggioranza: “Sono scelte politiche ben precise, annunciate in campagna elettorale e che ci siamo impegnati a fare”. L’obiettivo, spiega, è rispettare una linea già sostenuta negli anni di minoranza: “Non toccare i cittadini lecchesi per quanto possibile e tutelare le fasce deboli”.

Irpef, soglia di esenzione a 18mila euro

Il capitolo fiscale presenta due indicazioni precise. Per quanto riguarda l’Imu, l’amministrazione ha deciso di non modificare nulla, confermando le condizioni attuali. Sull’addizionale comunale Irpef, invece, è previsto un aumento di mille euro della soglia di esenzione, che passerà da 17mila a 18mila euro di reddito.

Una scelta che rappresenta anche una battaglia politica portata avanti da Brigatti nella precedente consiliatura, quando sedeva tra i banchi della minoranza. Nell’ottobre 2025, da consigliere di Fratelli d’Italia, aveva presentato due emendamenti per chiedere di innalzare la soglia di esenzione Irpef, proponendo di portarla a 18mila o, in alternativa, a 19mila euro. Le proposte erano state respinte dall’allora maggioranza, che aveva confermato per il 2026 la soglia a 17mila euro e l’aliquota unica dello 0,80%.

Brigatti precisa che l’impegno non era quello di ripristinare le diverse fasce di reddito, ma di prestare maggiore attenzione alle situazioni di maggiore difficoltà. “L’innalzamento di mille euro della soglia vuole quindi essere un segnale concreto alle famiglie che hanno risentito dell’aumento del costo della vita”.

Imposta di soggiorno, risorse per turismo e città

Un altro capitolo centrale della manovra riguarda l’imposta di soggiorno che dal 1° gennaio aumenterà. Una decisione condivisa con le associazioni di categoria, come precisato da Brigatti, e che ha un obiettivo ben preciso: “Vogliamo impegnarci concretamente per Lecco Capitale della Cultura, non soltanto a parole. Una parte del gettito sarà destinata alla progettazione della candidatura, mentre altre risorse serviranno a finanziare servizi a beneficio della città e dei residenti”.

Il ragionamento parte anche dagli effetti dell’aumento dei flussi turistici: più visitatori significano nuove opportunità, ma anche maggiori esigenze e disservizi. Tra gli esempi citati dall’assessore c’è la gestione dei rifiuti, che richiede risorse aggiuntive per far fronte a una presenza in città che non deve ricadere economicamente sui soli lecchesi.

Tra le scelte previste c’è inoltre l’esenzione dal pagamento dell’imposta di soggiorno per le persone con disabilità e i loro accompagnatori.

Servizi comunali e Tari, tariffe ferme per i residenti

La manovra guarda anche alle tariffe dei servizi comunali. Per i residenti lecchesi non sono previsti aumenti per servizi come mensa e post scuola, nonostante i rincari legati anche all’inflazione. Per i non residenti sono invece previsti piccoli adeguamenti. Sul fronte della Tari, Brigatti ricorda che le tariffe attualmente applicate sono quelle definite dalla precedente amministrazione, guidata da Mauro Gattinoni. “La nuova Giunta ha scelto di intervenire stanziando 130mila euro per abbattere alcune tariffe e potenziando il bonus sociale, con l’innalzamento a 9mila euro della soglia Isee per accedere all’esenzione sociale dalla tassa rifiuti” ha spiegato Brigatti.

Villa Manzoni gratuita per i lecchesi

Tra le novità più significative per i cittadini c’è infine la gratuità dell’ingresso a Villa Manzoni per i residenti nel Comune di Lecco, a partire dal 1° gennaio 2027. Una misura che si inserisce nella volontà di rendere maggiormente accessibile il patrimonio culturale cittadino a chi vive sul territorio.

La manovra tariffaria, approvata in Giunta il 22 ottobre, costituisce uno dei tasselli del bilancio di previsione che sarà sottoposto al voto del Consiglio comunale il prossimo 21 dicembre. Per Brigatti il filo conduttore è chiaro: “Sono scelte politiche ben precise”, con l’intenzione di mantenere gli impegni presi e non trasferire sui cittadini lecchesi il peso dei maggiori costi, proteggendo in particolare le fasce più deboli.