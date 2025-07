Lecco Merita di Più ‘scarica’ Lecco Ideale: la coalizione civica di centrodestra in Comune si divide

Il sostegno a Carlo Piazza rompe l’equilibrio all’interno della coalizione civica: “Ognuno per la sua strada senza creare confusione”

Lecco Merita di Più/Forza Italia: “Ci rammarica, la lista civica avrebbe dovuto essere la componente che unisce i partiti”

LECCO – E rottura fu. La decisione dei consiglieri di Lecco Ideale di firmare il comunicato stampa di Lombardia Ideale a sostegno di Carlo Piazza candidato sindaco alle prossime amministrative non è piaciuta agli altri membri della coalizione civica che hanno annunciato la divisione del gruppo. Lecco Merita di Più, Lecco Ideale, Forza Italia ‘perde’ un pezzo, diventando Lecco Merita di Più, Forza Italia.

Di seguito la nota stampa diffusa oggi pomeriggio, martedì: “Apprendiamo con stupore la decisione di una parte del gruppo consigliare Lecco Merita di Più-Lecco Ideale-Forza Italia di firmare il comunicato stampa di Lombardia Ideale quando a seguito di interlocuzioni interne la maggioranza aveva deciso, vista l’essenza civica del nostro gruppo, di attendere la decisione dei regionali per poi offrire le nostre competenze ed esperienze al futuro candidato Sindaco”.

“A seguito di questa uscita in avanti, abbiamo deciso di dividere il gruppo per poter ognuno portare avanti la propria posizione senza creare alcuna confusione. Certo ci rammarica essere arrivati al punto che volevamo evitare, ossia la divisione della lista civica che dovrebbe essere invece la componente che unisce i partiti in una fase dove ci aspetta la sfida di riconquistare la città così malamente amministrata da questa giunta”.

“Ribadiamo con convinzione il sostegno a Emilio Minuzzo con la certezza che il candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni amministrative debba emergere da un confronto vero, che parta dal basso e coinvolga chi in questi anni ha rappresentato e difeso i cittadini in Consiglio comunale” concludono dal gruppo.