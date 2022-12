Lecco. Nuova caserma Vigili del Fuoco, interrogazione del Senatore Magni

Ritardi infiniti per la costruzione della nuova sede dei Vigili del Fuoco di Lecco

“Velocizzare i procedimenti necessari per avviare al più presto i lavori per la nuova sede”

LECCO – Il Senatore lecchese Tino Magni ha presentato una interrogazione parlamentare sugli infiniti ritardi per la costruzione della nuova sede dei Vigili del Fuoco di Lecco, che ha portato anche a delle proteste dello stesso Corpo.

“La caserma dei Vigili del fuoco rappresenta un presidio di vitale importanza per la sicurezza del territorio e l’iter tecnico amministrativo per l’assegnazione dell’incarico di progettazione della nuova caserma è attualmente all’esame della stazione appaltante e della direzione centrale delle risorse logistiche e strumentali del dipartimento dei Vigili del Fuoco. È necessario garantire la continuità del servizio in relazione alle difficoltà connesse alla situazione geografica e morfologica del territorio e per meglio intervenire in caso di incendio, stante la vastità del territorio”.

Nell’interrogazione, il Senatore Tino Magni chiede di velocizzare i procedimenti necessari per avviare al più presto i lavori per la nuova sede che sono stati finanziati da anni e solo per problematiche organizzative non vedono la luce. Insieme a questa richiesta, il senatore lecchese richiede di mettere a punto misure a favore di una stabilizzazione del personale precario dei Vigili del fuoco, nonché di un aumento dello stanziamento di risorse per il Corpo.